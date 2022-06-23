В Тюмени выделили спецбоксы для борьбы с оспой обезьян

24 июня 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Пациентов будут помещать в изолированные палаты, чтобы болезнь не распространялась дальше Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян При выявлении тюменцев с подозрением на оспу обезьян, их будут помещать в специальные боксы, которые уже подготовлены в медорганизациях региона. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе Тюменской области. «Для реагирования в случае завоза оспы обезьян Миниздрав РФ рекомендовал обеспечить готовность медицинских организаций, имеющих мельцеровские боксы, для круглосуточного приема пациентов с подозрением на заражение. В Тюменской области все необходимые рекомендации приняты к выполнению», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Там также отметили, что случаев обезьяньей оспы на территории области не регистрировалось. Однако тесты на данное заболевание у прибывающих из-за границы не проводятся. Мельцеровские боксы — специальные палаты для лечения инфекционных больных. Они спроектированы так, чтобы пациент был полностью изолирован, и исключают внутрибольничное распространение заболевания. Как ранее писало URA.RU, первые случаи обезьяньей оспы в мире были зарегистрированы весной текущего года. По внешним признакам болезнь можно спутать с ветрянкой, герпесом, сифилисом и контагиозным моллюском. По данным ВОЗ, в мире уже подтверждено более 1 600 случаев заражения, в том числе — у границ России, в Грузии. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

При выявлении тюменцев с подозрением на оспу обезьян, их будут помещать в специальные боксы, которые уже подготовлены в медорганизациях региона. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе Тюменской области. «Для реагирования в случае завоза оспы обезьян Миниздрав РФ рекомендовал обеспечить готовность медицинских организаций, имеющих мельцеровские боксы, для круглосуточного приема пациентов с подозрением на заражение. В Тюменской области все необходимые рекомендации приняты к выполнению», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Там также отметили, что случаев обезьяньей оспы на территории области не регистрировалось. Однако тесты на данное заболевание у прибывающих из-за границы не проводятся. Мельцеровские боксы — специальные палаты для лечения инфекционных больных. Они спроектированы так, чтобы пациент был полностью изолирован, и исключают внутрибольничное распространение заболевания. Как ранее писало URA.RU, первые случаи обезьяньей оспы в мире были зарегистрированы весной текущего года. По внешним признакам болезнь можно спутать с ветрянкой, герпесом, сифилисом и контагиозным моллюском. По данным ВОЗ, в мире уже подтверждено более 1 600 случаев заражения, в том числе — у границ России, в Грузии.