23 июня 2022

В Тюмени выделили спецбоксы для борьбы с оспой обезьян

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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , палата, бокс, инфекционное отделение, медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями, город краснотурьинск
Пациентов будут помещать в изолированные палаты, чтобы болезнь не распространялась дальше Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

При выявлении тюменцев с подозрением на оспу обезьян, их будут помещать в специальные боксы, которые уже подготовлены в медорганизациях региона. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

«Для реагирования в случае завоза оспы обезьян Миниздрав РФ рекомендовал обеспечить готовность медицинских организаций, имеющих мельцеровские боксы, для круглосуточного приема пациентов с подозрением на заражение. В Тюменской области все необходимые рекомендации приняты к выполнению», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Там также отметили, что случаев обезьяньей оспы на территории области не регистрировалось. Однако тесты на данное заболевание у прибывающих из-за границы не проводятся.

Мельцеровские боксы — специальные палаты для лечения инфекционных больных. Они спроектированы так, чтобы пациент был полностью изолирован, и исключают внутрибольничное распространение заболевания.

Как ранее писало URA.RU, первые случаи обезьяньей оспы в мире были зарегистрированы весной текущего года. По внешним признакам болезнь можно спутать с ветрянкой, герпесом, сифилисом и контагиозным моллюском. По данным ВОЗ, в мире уже подтверждено более 1 600 случаев заражения, в том числе — у границ России, в Грузии.

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При выявлении тюменцев с подозрением на оспу обезьян, их будут помещать в специальные боксы, которые уже подготовлены в медорганизациях региона. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе Тюменской области. «Для реагирования в случае завоза оспы обезьян Миниздрав РФ рекомендовал обеспечить готовность медицинских организаций, имеющих мельцеровские боксы, для круглосуточного приема пациентов с подозрением на заражение. В Тюменской области все необходимые рекомендации приняты к выполнению», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Там также отметили, что случаев обезьяньей оспы на территории области не регистрировалось. Однако тесты на данное заболевание у прибывающих из-за границы не проводятся. Мельцеровские боксы — специальные палаты для лечения инфекционных больных. Они спроектированы так, чтобы пациент был полностью изолирован, и исключают внутрибольничное распространение заболевания. Как ранее писало URA.RU, первые случаи обезьяньей оспы в мире были зарегистрированы весной текущего года. По внешним признакам болезнь можно спутать с ветрянкой, герпесом, сифилисом и контагиозным моллюском. По данным ВОЗ, в мире уже подтверждено более 1 600 случаев заражения, в том числе — у границ России, в Грузии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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