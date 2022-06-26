Тюменские врачи научились будить пациента во время операции

Врачи смогут будить пациента во время операции благодаря новой анестезии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врачи тюменской Областной клинической больницы (ОКБ) № 2 прошли обучение по использованию нового вида анестезии. Благодаря этому у них появилась возможность будит пациента во время операции. Об этом достижении сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Теперь они могут пробуждать пациента мгновенно во время операций. Это необходимо, если, например, в процессе вмешательства требуется проверить корректность работы участков мозга: в таком случае пациент по просьбе медиков старается шевелить пальцами, говорить, кивать. При нарушениях функций врачи корректируют лечение прямо на операционном столе», — рассказали в пресс-службе регионального депздрава. Они также уточнили, что обучение по новому виду ингаляционной анестезии прошли все врачи анестезиологи-реаниматологи ОКБ №2.

По их словам, теперь пациенты будут быстрее восстанавливаться после операции. «Спустя 10 минут после завершения пациент самостоятельно смог перебраться на коляску, затем 40 минут провел в палате пробуждения, и уже через 2-3 часа имел возможность передвигаться по отделению пешком», — привел пример действия новой анестезии заместитель руководителя по медицинской части ОКБ ХМАО Денис Никитин.

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