В Кургане родкомитет обратился к Шумкову из-за проблем школьников

Родительский комитет Курганской области просит увеличить расходы на питание школьников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Родительский комитет Курганской области обратился к губернатору Вадиму Шумкову из-за проблемы с школьным питанием. Из-за продуктовой инфляции сельские школы должны кормить учеников на 14 рублей в день, что грозит детям голодом во время учебы, пишет родкомитет в своем обращении.

«В Курганской области сложилась критическая ситуация с организацией горячего питания для детей из малообеспеченный семей в сельских школах. Благодаря помощи из федерального бюджета дети, обучающиеся в 1-4 классах, получают полноценные и качественные обеды. Но ребятишки с 5 по 11 классы вынуждены питься на 20 рублей в день. Эта сумма на организацию школьного питания выделяется из местных бюджетов и не менялась уже 15 лет. […] С учетом продуктовой инфляции дети из малообеспеченных семей в селах будут питаться в школах уже не на 20, а на 14 рублей. Очевидно, что это несет реальную угрозу здоровью детей, которые просто будут голодать во время учебного процесса», — говорится в обращении родкомитета.

Общественники просят увеличить субсидию на организацию школьного питания и предусмотреть на это деньги в бюджете. Обращение направлено также председателю Курганской облдумы Дмитрию Фролову и депутату Госдумы Александру Ильтякову. URA.RU направило в пресс-службу правительства Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию.