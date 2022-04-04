04 апреля 2022

В Кургане родкомитет обратился к Шумкову из-за проблем школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд ЕР 45 школа Курган, обед, столовая, сервировка стола, школьная столовая
Родительский комитет Курганской области просит увеличить расходы на питание школьников Фото:

Родительский комитет Курганской области обратился к губернатору Вадиму Шумкову из-за проблемы с школьным питанием. Из-за продуктовой инфляции сельские школы должны кормить учеников на 14 рублей в день, что грозит детям голодом во время учебы, пишет родкомитет в своем обращении.

«В Курганской области сложилась критическая ситуация с организацией горячего питания для детей из малообеспеченный семей в сельских школах. Благодаря помощи из федерального бюджета дети, обучающиеся в 1-4 классах, получают полноценные и качественные обеды. Но ребятишки с 5 по 11 классы вынуждены питься на 20 рублей в день. Эта сумма на организацию школьного питания выделяется из местных бюджетов и не менялась уже 15 лет. […] С учетом продуктовой инфляции дети из малообеспеченных семей в селах будут питаться в школах уже не на 20, а на 14 рублей. Очевидно, что это несет реальную угрозу здоровью детей, которые просто будут голодать во время учебного процесса», — говорится в обращении родкомитета.

Общественники просят увеличить субсидию на организацию школьного питания и предусмотреть на это деньги в бюджете. Обращение направлено также председателю Курганской облдумы Дмитрию Фролову и депутату Госдумы Александру Ильтякову. URA.RU направило в пресс-службу правительства Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Родительский комитет Курганской области обратился к губернатору Вадиму Шумкову из-за проблемы с школьным питанием. Из-за продуктовой инфляции сельские школы должны кормить учеников на 14 рублей в день, что грозит детям голодом во время учебы, пишет родкомитет в своем обращении. «В Курганской области сложилась критическая ситуация с организацией горячего питания для детей из малообеспеченный семей в сельских школах. Благодаря помощи из федерального бюджета дети, обучающиеся в 1-4 классах, получают полноценные и качественные обеды. Но ребятишки с 5 по 11 классы вынуждены питься на 20 рублей в день. Эта сумма на организацию школьного питания выделяется из местных бюджетов и не менялась уже 15 лет. […] С учетом продуктовой инфляции дети из малообеспеченных семей в селах будут питаться в школах уже не на 20, а на 14 рублей. Очевидно, что это несет реальную угрозу здоровью детей, которые просто будут голодать во время учебного процесса», — говорится в обращении родкомитета. Общественники просят увеличить субсидию на организацию школьного питания и предусмотреть на это деньги в бюджете. Обращение направлено также председателю Курганской облдумы Дмитрию Фролову и депутату Госдумы Александру Ильтякову. URA.RU направило в пресс-службу правительства Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...