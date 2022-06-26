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24 июня 2022

В ХМАО горят 70 гектаров леса, которые тушат 10 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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С огнем борются 10 сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов Югры Фото:
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Лесные пожары в России

В Нижневартовском районе (ХМАО) действует лесной пожар площадью 70 гектаров. С огнем борются десять сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

«В автономном округе действует 1 лесной пожар на землях Нижневартовского лесничества площадью 70 гектаров. Его тушат 10 сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов Югры», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

За прошлую неделю в Югре случились 11 лесных пожаров общей площадью 507,2 гектара. Их причиной стали грозы. При этом с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 35 возгораний в лесах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Березовском районе (ХМАО) пожарные ликвидировали два лесных пожара. В обоих случаях низовые пожары возникли из-за гроз. С огнем боролись 15 пожарных.

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В Нижневартовском районе (ХМАО) действует лесной пожар площадью 70 гектаров. С огнем борются десять сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры. «В автономном округе действует 1 лесной пожар на землях Нижневартовского лесничества площадью 70 гектаров. Его тушат 10 сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов Югры», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. За прошлую неделю в Югре случились 11 лесных пожаров общей площадью 507,2 гектара. Их причиной стали грозы. При этом с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 35 возгораний в лесах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березовском районе (ХМАО) пожарные ликвидировали два лесных пожара. В обоих случаях низовые пожары возникли из-за гроз. С огнем боролись 15 пожарных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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