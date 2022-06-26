В ХМАО горят 70 гектаров леса, которые тушат 10 человек

В Нижневартовском районе (ХМАО) действует лесной пожар площадью 70 гектаров. С огнем борются десять сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.
«В автономном округе действует 1 лесной пожар на землях Нижневартовского лесничества площадью 70 гектаров. Его тушат 10 сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов Югры», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.
За прошлую неделю в Югре случились 11 лесных пожаров общей площадью 507,2 гектара. Их причиной стали грозы. При этом с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 35 возгораний в лесах.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Березовском районе (ХМАО) пожарные ликвидировали два лесных пожара. В обоих случаях низовые пожары возникли из-за гроз. С огнем боролись 15 пожарных.
В Нижневартовском районе (ХМАО) действует лесной пожар площадью 70 гектаров. С огнем борются десять сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры. «В автономном округе действует 1 лесной пожар на землях Нижневартовского лесничества площадью 70 гектаров. Его тушат 10 сотрудников базы авиационной и наземной охраны лесов Югры», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. За прошлую неделю в Югре случились 11 лесных пожаров общей площадью 507,2 гектара. Их причиной стали грозы. При этом с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 35 возгораний в лесах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березовском районе (ХМАО) пожарные ликвидировали два лесных пожара. В обоих случаях низовые пожары возникли из-за гроз. С огнем боролись 15 пожарных.