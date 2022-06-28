Махонин рассказал о своем отношении к беженцам из Украины

29 июня 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин заявил, что беженцы из Украины — наши земляки и полноправные жители края Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины К прибывшим из ДНР, ЛНР и других территорий Украины беженцам власти Пермского края будут относиться как к своим жителям. Об этом во время прямого эфира 29 июня в студии «ГТРК Пермь» рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Мы нацелены на оказание индивидуальной помощью каждому, кто выбрал для себя Пермский край, чтобы пережить эти непростые времена на Украине. Приняли решение, что ребята, которые у нас живут, это тоже наши жители, и мы должны одинаково о них заботиться», — отметил Дмитрий Махонин. Сейчас, по его словам, в край самостоятельно, в друзьям и родственникам, прибыло более 500 человек. Как правило, они живут у своих знакомых. Им оказывается вся возможная поддержка. В том числе, юридическая, по линии МФЦ. Губернатор призвал тех переселенцев, которым нужна помощь юристов, обратиться в эти центры. Младшие школьники с начала учебного года будут получать горячее питание в школах. И вообще, по словам Махонина, пермские власти хотят распространить все меры поддержки, которые есть в регионе (в том числе, федеральные) на «наших земляков, жителей Украины, которые приезжают к нам». С 24 февраля Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских в территориях Донбасса. Главным приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения, в то время как ВСУ часто использует их в качестве живого щита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

К прибывшим из ДНР, ЛНР и других территорий Украины беженцам власти Пермского края будут относиться как к своим жителям. Об этом во время прямого эфира 29 июня в студии «ГТРК Пермь» рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Мы нацелены на оказание индивидуальной помощью каждому, кто выбрал для себя Пермский край, чтобы пережить эти непростые времена на Украине. Приняли решение, что ребята, которые у нас живут, это тоже наши жители, и мы должны одинаково о них заботиться», — отметил Дмитрий Махонин. Сейчас, по его словам, в край самостоятельно, в друзьям и родственникам, прибыло более 500 человек. Как правило, они живут у своих знакомых. Им оказывается вся возможная поддержка. В том числе, юридическая, по линии МФЦ. Губернатор призвал тех переселенцев, которым нужна помощь юристов, обратиться в эти центры. Младшие школьники с начала учебного года будут получать горячее питание в школах. И вообще, по словам Махонина, пермские власти хотят распространить все меры поддержки, которые есть в регионе (в том числе, федеральные) на «наших земляков, жителей Украины, которые приезжают к нам». С 24 февраля Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских в территориях Донбасса. Главным приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения, в то время как ВСУ часто использует их в качестве живого щита.