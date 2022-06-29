Пермяк сумел вернуть себе деньги за диван, который сам продавил

За 45 дней пермяку не смогли отремонтировать диван Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель города Перми смог вернуть себе деньги за купленный им диван, который слишком быстро продавился. А еще отсудил моральный ущерб, неустойку и штраф. Подробности сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Перми.

«В сентябре 2020 года пермяк приобрел с доставкой диван. В ходе эксплуатации у дивана продавилось сидение. В период гарантийного срока в марте 2021 года мужчина обратился к продавцу и потребовал устранить недостаток. На ремонт диван приняли только в июле 2021 года. Поскольку в положенные 45 дней недостаток не был устранен, владелец дивана потребовал возместить ему ущерб», — сообщили в суде.

Представитель ответчика требования не признал и указал, что деньги за диван возвращены истцу. Но суд пришел к выводу о нарушении прав истца как потребителя в связи с нарушением срока устранения недостатков товара. С продавца взыскали разницу в цене дивана — он сейчас стал стоить дороже — в сумме 11 538 рублей, а также неустойку 5 тысяч рублей, компенсацию морального вреда 5 тысяч рублей и штраф в размере 32 444 рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк отсудил у районных властей компенсацию за упавшую ветку дерева. Она прилетела прямо на его автомобиль.