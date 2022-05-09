Пермяк отсудил у властей компенсацию за упавшую ветку дерева

В пользу пермяка взыскали материальный ущерб, причиненный его автомобилю упавшей веткой дерева. Он обращался с иском к МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», районной администрации Мотовилихинского района и МКУ «Пермблагоустройство». Подробности рассказали в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.
«Пермяк утром приехал в офис и припарковал свой автомобиль на стоянке у дома по улице Студенческая. Через какое-то время у автомобиля сработала сигнализация. Он вышел на улицу и обнаружил на крыше своего автомобиля сухую ветку дерева и разбитую панорамную крышу под ней», — пояснили в суде.
Мужчина вызвал сотрудников ГИБДД, которые оформили протокол происшествия, затем обратился в ЗАО «Лаки Моторс», чтобы ему отремонтировали крышу машины. Стоимость ремонта с учетом запчастей и расходных материалов составила 80,9 тысяч рублей. Далее пермяк подал иск в суд, полагая, что сухая ветка дерева относится к объектам озеленения, а значит выплачивать компенсацию должны власти.
Суд, рассмотрев дело, пришел к решению, что обязанность контролировать деревья лежит на районной администрации, поэтому с нее взыскали стоимость восстановительного ремонта в размере 80,9 тысячи рублей. Также властям придется заплатить за понесенные истцом судебные расходы — 7627 рублей.
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В пользу пермяка взыскали материальный ущерб, причиненный его автомобилю упавшей веткой дерева. Он обращался с иском к МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», районной администрации Мотовилихинского района и МКУ «Пермблагоустройство». Подробности рассказали в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми. «Пермяк утром приехал в офис и припарковал свой автомобиль на стоянке у дома по улице Студенческая. Через какое-то время у автомобиля сработала сигнализация. Он вышел на улицу и обнаружил на крыше своего автомобиля сухую ветку дерева и разбитую панорамную крышу под ней», — пояснили в суде. Мужчина вызвал сотрудников ГИБДД, которые оформили протокол происшествия, затем обратился в ЗАО «Лаки Моторс», чтобы ему отремонтировали крышу машины. Стоимость ремонта с учетом запчастей и расходных материалов составила 80,9 тысяч рублей. Далее пермяк подал иск в суд, полагая, что сухая ветка дерева относится к объектам озеленения, а значит выплачивать компенсацию должны власти. Суд, рассмотрев дело, пришел к решению, что обязанность контролировать деревья лежит на районной администрации, поэтому с нее взыскали стоимость восстановительного ремонта в размере 80,9 тысячи рублей. Также властям придется заплатить за понесенные истцом судебные расходы — 7627 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти Чусового два года не хотели спиливать аварийные деревья. Но по решению суда им теперь придется это сделать.