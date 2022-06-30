Единственная устричная ферма на Урале обходит ограничения Запада. Фоторепортаж

30 июня 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Рестораны Екатеринбурга, специализирующиеся на приготовлении и подаче морепродуктов, сотрудничают с фермой Molluska Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Единственная устричная ферма в Свердловской области Molluska, расположенная в районе Химмаш, продолжает поставлять морских гадов в известные рестораны Екатеринбурга несмотря на нарушения в логистике. Об этом рассказала генеральный директор компании «Группа „Капиталъ“» (Molluska) Екатерина Данилова. По ее словам, «После введения санкций мы каких-либо проблем в содержании гадов не обнаружили. Однако были закрыты некоторые авиаперелеты, из-за чего нарушилась логистика. Мы работали с Японией и Крымом, однако устрицы поставляют только через самолеты, но смогли найти пути обхода, чтобы продолжать поставлять продукцию», — рассказала она в разговоре с URA.RU. В настоящее время на ферме хранится 3 тонны устриц. Также там живут морские ежи, анадары, вонголе из Дальнего Востока, Мурманска, Марокко и Ирландии. Ферма поставляет свою продукцию в такие известные екатеринбургские рестораны как «Панорама», «Гады, крабы и вино», «Вертикаль», «Мост» и «Большой Грузинский». Ранее URA.RU сообщало, что свердловские фермы, специализирующиеся на выращивании форели, столкнулись с подорожанием корма для рыб и нарушенной логистикой из-за санкций Запада. Из-за появившегося давления со стороны поставок плодоносной икры некоторые хозяйства планируют переходить на собственный посадочный материал. В условиях дефицита оборудования идею не получается обеспечить до конца. На Химмаше есть устричная ферма, на которой живут устрицы, морские ежи, анадары, вонголе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На ферме живут японские деликатесы «анадара», которые больше нигде на Урале не продают Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU У каждой страны своя технология выращивания устриц, которая влияет на конечный вкус Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатерина Данилова провела экскурсию по единственной устричной ферме в области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Единственная устричная ферма в Свердловской области Molluska, расположенная в районе Химмаш, продолжает поставлять морских гадов в известные рестораны Екатеринбурга несмотря на нарушения в логистике. Об этом рассказала генеральный директор компании «Группа „Капиталъ“» (Molluska) Екатерина Данилова. По ее словам, «После введения санкций мы каких-либо проблем в содержании гадов не обнаружили. Однако были закрыты некоторые авиаперелеты, из-за чего нарушилась логистика. Мы работали с Японией и Крымом, однако устрицы поставляют только через самолеты, но смогли найти пути обхода, чтобы продолжать поставлять продукцию», — рассказала она в разговоре с URA.RU. В настоящее время на ферме хранится 3 тонны устриц. Также там живут морские ежи, анадары, вонголе из Дальнего Востока, Мурманска, Марокко и Ирландии. Ферма поставляет свою продукцию в такие известные екатеринбургские рестораны как «Панорама», «Гады, крабы и вино», «Вертикаль», «Мост» и «Большой Грузинский». Ранее URA.RU сообщало, что свердловские фермы, специализирующиеся на выращивании форели, столкнулись с подорожанием корма для рыб и нарушенной логистикой из-за санкций Запада. Из-за появившегося давления со стороны поставок плодоносной икры некоторые хозяйства планируют переходить на собственный посадочный материал. В условиях дефицита оборудования идею не получается обеспечить до конца.