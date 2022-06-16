Рыбный бизнес в Свердловской области настиг кризис из-за санкций

Уральские фермы по выращиванию форели налаживают хозяйство в условиях санкций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловские фермы, специализирующиеся на выращивании форели, столкнулись с подорожанием корма для рыб и нарушенной логистикой из-за санкций Запада. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали владельцы форелевых ферм, находящихся в непосредственной близости к Екатеринбургу.

«Санкции повлияли на стоимость необходимого сырья и корма, что является для нас самой большой проблемой. До введения санкций мы закупали корм в Дании, но из-за нарушения логистики больше не можем его заказывать. Сейчас рассматриваем поставку итальянских и немецких кормов через дружественные страны, так как там с логистикой все в порядке», — рассказала URA.RU совладелица фермы из Михайловска Екатерина Сбоева.

Из-за появившегося давления со стороны поставок плодоносной икры хозяйство также планирует переходить на собственный посадочный материал. В условиях дефицита оборудования идею не получается обеспечить до конца, однако 80% необходимого инвентаря руководство уже закупило из Франции.

На нарушение в логистике также обратил внимание владелец «Уральской рыбной компании» Евгений Добродей, форелевая ферма которого находится в Заречном (50 км от Екатеринбурга). По его словам, из-за введенных санкций привычный корм подорожал в 1,5 раза, а аналоги нередко ведут к нарушению в качестве рыбы. «Спустя неделю после начала спецоперации цены на корма взлетели. Если до этого я покупал за 190 рублей, то через несколько недель стоимость доходила до 320 рублей за килограмм. Недавно купили корм из Дании, после него мальки стали умирать», — рассказал Добродей.

Страны Евросоюза, Великобритания и другие государства ввели санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Например, США запретили импорт рыбы и морепродуктов из РФ. Власти РФ отмечали, что предыдущие ограничения ударили и по странам Запада. Ранее британская газета The Times сообщила, что в Европе почти каждую неделю увеличиваются цены на продукты и счета за электроэнергию из-за санкций против РФ.

В условиях санкций «Ферма Форель» столкнулась с подорожанием корма для рыб, рассказала совладелица хозяйства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Михайловская ферма работает с 2011 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рыбные хозяйства стараются перейти на собственный посадочный материал из-за усложнившейся логистики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на санкции фермы наращивают обороты продажи форели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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