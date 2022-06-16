Рыбный бизнес в Свердловской области настиг кризис из-за санкций

Свердловские фермы, специализирующиеся на выращивании форели, столкнулись с подорожанием корма для рыб и нарушенной логистикой из-за санкций Запада. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали владельцы форелевых ферм, находящихся в непосредственной близости к Екатеринбургу.
«Санкции повлияли на стоимость необходимого сырья и корма, что является для нас самой большой проблемой. До введения санкций мы закупали корм в Дании, но из-за нарушения логистики больше не можем его заказывать. Сейчас рассматриваем поставку итальянских и немецких кормов через дружественные страны, так как там с логистикой все в порядке», — рассказала URA.RU совладелица фермы из Михайловска Екатерина Сбоева.
Из-за появившегося давления со стороны поставок плодоносной икры хозяйство также планирует переходить на собственный посадочный материал. В условиях дефицита оборудования идею не получается обеспечить до конца, однако 80% необходимого инвентаря руководство уже закупило из Франции.
На нарушение в логистике также обратил внимание владелец «Уральской рыбной компании» Евгений Добродей, форелевая ферма которого находится в Заречном (50 км от Екатеринбурга). По его словам, из-за введенных санкций привычный корм подорожал в 1,5 раза, а аналоги нередко ведут к нарушению в качестве рыбы. «Спустя неделю после начала спецоперации цены на корма взлетели. Если до этого я покупал за 190 рублей, то через несколько недель стоимость доходила до 320 рублей за килограмм. Недавно купили корм из Дании, после него мальки стали умирать», — рассказал Добродей.
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Свердловские фермы, специализирующиеся на выращивании форели, столкнулись с подорожанием корма для рыб и нарушенной логистикой из-за санкций Запада. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали владельцы форелевых ферм, находящихся в непосредственной близости к Екатеринбургу. «Санкции повлияли на стоимость необходимого сырья и корма, что является для нас самой большой проблемой. До введения санкций мы закупали корм в Дании, но из-за нарушения логистики больше не можем его заказывать. Сейчас рассматриваем поставку итальянских и немецких кормов через дружественные страны, так как там с логистикой все в порядке», — рассказала URA.RU совладелица фермы из Михайловска Екатерина Сбоева. Из-за появившегося давления со стороны поставок плодоносной икры хозяйство также планирует переходить на собственный посадочный материал. В условиях дефицита оборудования идею не получается обеспечить до конца, однако 80% необходимого инвентаря руководство уже закупило из Франции. На нарушение в логистике также обратил внимание владелец «Уральской рыбной компании» Евгений Добродей, форелевая ферма которого находится в Заречном (50 км от Екатеринбурга). По его словам, из-за введенных санкций привычный корм подорожал в 1,5 раза, а аналоги нередко ведут к нарушению в качестве рыбы. «Спустя неделю после начала спецоперации цены на корма взлетели. Если до этого я покупал за 190 рублей, то через несколько недель стоимость доходила до 320 рублей за килограмм. Недавно купили корм из Дании, после него мальки стали умирать», — рассказал Добродей. Страны Евросоюза, Великобритания и другие государства ввели санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Например, США запретили импорт рыбы и морепродуктов из РФ. Власти РФ отмечали, что предыдущие ограничения ударили и по странам Запада. Ранее британская газета The Times сообщила, что в Европе почти каждую неделю увеличиваются цены на продукты и счета за электроэнергию из-за санкций против РФ.