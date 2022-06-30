За три года посещаемость свердловских ТЦ упала почти на треть

01 июля 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

C 2019 года посещаемость ТЦ снизилась на 28% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге снизилась на 28% по сравнению с допандемийным 2019 годом. В июне посетителей ТЦ было на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом журналистам рассказал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. «Отставание от прошлогодних показателей в июне несколько сократилось, но остается достаточно существенным. Говорить об изменении поведения потребителей пока рано. На фоне роста цен, снижения реальных располагаемых доходов и существенных трат, сделанных в конце февраля-начале марта, потенциальные клиенты продолжают находится в парадигме сберегательной модели поведения, снизив возможные расходы и соответствующие визиты в торговые центры», — рассказал Васильев журналистам «Ъ-Урал». Васильев отметил, что по итогам мая посетителей было на 22% меньше аналогичного периода 2021 года и на 32% ниже 2019 года. «Как минимум до осени сложно говорить о восстановлении потребительской активности, но при этом можно предполагать, что существенного снижения в ближайшие месяцы не будет, а локально возможен небольшой рост», — цитирует «Ъ-Урал» Михаила Васильева. Куйвашев 10 марта 2022 года отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. С 14 марта регионы РФ начали отказываться от последнего коронавирусного ограничения. Первой это сделала Москва, а за ней соответствующее решение приняли Тамбовская и Кемеровская области. В Свердловской области масочный режим официально отменили 4 июня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге снизилась на 28% по сравнению с допандемийным 2019 годом. В июне посетителей ТЦ было на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом журналистам рассказал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. «Отставание от прошлогодних показателей в июне несколько сократилось, но остается достаточно существенным. Говорить об изменении поведения потребителей пока рано. На фоне роста цен, снижения реальных располагаемых доходов и существенных трат, сделанных в конце февраля-начале марта, потенциальные клиенты продолжают находится в парадигме сберегательной модели поведения, снизив возможные расходы и соответствующие визиты в торговые центры», — рассказал Васильев журналистам «Ъ-Урал». Васильев отметил, что по итогам мая посетителей было на 22% меньше аналогичного периода 2021 года и на 32% ниже 2019 года. «Как минимум до осени сложно говорить о восстановлении потребительской активности, но при этом можно предполагать, что существенного снижения в ближайшие месяцы не будет, а локально возможен небольшой рост», — цитирует «Ъ-Урал» Михаила Васильева. Куйвашев 10 марта 2022 года отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. С 14 марта регионы РФ начали отказываться от последнего коронавирусного ограничения. Первой это сделала Москва, а за ней соответствующее решение приняли Тамбовская и Кемеровская области. В Свердловской области масочный режим официально отменили 4 июня.