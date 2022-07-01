Госдума предложила сделать 8 июля выходным днем

01 июля 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

В Госдуме рассмотрят предложение сделать День семьи выходным днем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект о признании выходным днем 8 июля. В этот день в России отмечается праздник семьи, любви и верности. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина в ходе заседания экспертного совета комитета. «Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным», — передает слова Останиной РИА «Новости». Она добавила, что Совет Думы должен поддержать это предложение. Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля, сообщает «Национальная служба новостей». В тексте распоряжения указано, что праздник был установлен «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект о признании выходным днем 8 июля. В этот день в России отмечается праздник семьи, любви и верности. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина в ходе заседания экспертного совета комитета. «Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным», — передает слова Останиной РИА «Новости». Она добавила, что Совет Думы должен поддержать это предложение. Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля, сообщает «Национальная служба новостей». В тексте распоряжения указано, что праздник был установлен «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».