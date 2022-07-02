Войскам РФ осталось 6 километров до закрытия котла в Лисичанске

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Российские военные заняли Золотаревку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для окружения Лисичанска российским военным нужно взять под контроль Белогоровку, которая находится на расстоянии около шести километров. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

«Группировка российских войск „О“ („Отважные“) заняла населенный пункт Золотаревка. Для полного окружения Лисичанска остается взять под контроль Белогоровку, находящуюся на расстоянии около шести километров», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

В ЛНР освобождена почти вся территория, за исключением Лисичанска. Ранее российские военные совместно с силами ЛНР освободили населенные пункты Приволье и Шиполовка в пригороде Лисичанска, пишет RT. По заявлению Народной милиции ЛНР, ВСУ несут большие потери. В окруженном Лисичанске находятся более 2 тысяч бойцов территориальной обороны ВСУ, цитирует «Национальная служба новостей» помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является освобождение Донбасса.

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Для окружения Лисичанска российским военным нужно взять под контроль Белогоровку, которая находится на расстоянии около шести километров. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий. «Группировка российских войск „О“ („Отважные“) заняла населенный пункт Золотаревка. Для полного окружения Лисичанска остается взять под контроль Белогоровку, находящуюся на расстоянии около шести километров», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. В ЛНР освобождена почти вся территория, за исключением Лисичанска. Ранее российские военные совместно с силами ЛНР освободили населенные пункты Приволье и Шиполовка в пригороде Лисичанска, пишет RT. По заявлению Народной милиции ЛНР, ВСУ несут большие потери. В окруженном Лисичанске находятся более 2 тысяч бойцов территориальной обороны ВСУ, цитирует «Национальная служба новостей» помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является освобождение Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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