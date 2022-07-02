02 июля 2022

Российский адмирал Комоедов высмеял День морского флота Украины. «Отмечается без кораблей»

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Владимир Комоедов отметил, что у Украины из флота остались только бронекатера, способные передвигаться по рекам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине отмечают День морского флота в тот момент, когда большая часть их кораблей затоплена или не находится в состоянии боеготовности. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов.

«Фактически День военно-морского флота на Украине отмечается без флота, то есть без кораблей, которые либо затоплены, либо не боеготовы. Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной», — сказал Владимир Комоедов в интервью РИА «Новости». Он уточнил, что в составе ВМС Украины остались лишь несколько бронекатеров, способных передвигаться только по Днепру.

Ранее Минобороны РФ сообщило о полном уничтожении ВМС Украины, передает «Газета.ru». В ведомстве отметили, что российская сторона достигает демилитаризации Украины с помощью высокоточных ударов по военным объектам.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

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На Украине отмечают День морского флота в тот момент, когда большая часть их кораблей затоплена или не находится в состоянии боеготовности. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов. «Фактически День военно-морского флота на Украине отмечается без флота, то есть без кораблей, которые либо затоплены, либо не боеготовы. Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной», — сказал Владимир Комоедов в интервью РИА «Новости». Он уточнил, что в составе ВМС Украины остались лишь несколько бронекатеров, способных передвигаться только по Днепру. Ранее Минобороны РФ сообщило о полном уничтожении ВМС Украины, передает «Газета.ru». В ведомстве отметили, что российская сторона достигает демилитаризации Украины с помощью высокоточных ударов по военным объектам. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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