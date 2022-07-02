На Украине отмечают День морского флота в тот момент, когда большая часть их кораблей затоплена или не находится в состоянии боеготовности. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов.
«Фактически День военно-морского флота на Украине отмечается без флота, то есть без кораблей, которые либо затоплены, либо не боеготовы. Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной», — сказал Владимир Комоедов в интервью РИА «Новости». Он уточнил, что в составе ВМС Украины остались лишь несколько бронекатеров, способных передвигаться только по Днепру.
Ранее Минобороны РФ сообщило о полном уничтожении ВМС Украины, передает «Газета.ru». В ведомстве отметили, что российская сторона достигает демилитаризации Украины с помощью высокоточных ударов по военным объектам.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!
На Украине отмечают День морского флота в тот момент, когда большая часть их кораблей затоплена или не находится в состоянии боеготовности. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России, адмирал Владимир Комоедов. «Фактически День военно-морского флота на Украине отмечается без флота, то есть без кораблей, которые либо затоплены, либо не боеготовы. Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной», — сказал Владимир Комоедов в интервью РИА «Новости». Он уточнил, что в составе ВМС Украины остались лишь несколько бронекатеров, способных передвигаться только по Днепру. Ранее Минобороны РФ сообщило о полном уничтожении ВМС Украины, передает «Газета.ru». В ведомстве отметили, что российская сторона достигает демилитаризации Украины с помощью высокоточных ударов по военным объектам. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.