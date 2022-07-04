Водитель из Екатеринбурга рассказал, почему поджег начальника

04 июля 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Бояркин раскрыл секрет о своем начальнике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подсудимый Алексей Бояркин, который сжег своего начальника из-за не выплаченной вовремя зарплаты, заявил, что при желании бизнесмен мог найти для него деньги. Также мужчина рассказал, что его работодатель часто выпивал. «Я с ним с 2006 года работал. Ему надо было просто перестать пить. Он бы за два дня рассчитался со всеми долгами. У него связи позволяли. Когда он прекращал пить — он решал все проблемы, и работа была, и деньги. А тут он не просыхал года полтора. Останавливался только на несколько дней в конце месяца», — рассказал Алексей Бояркин журналистам E1.RU. Мужчина подчеркнул, что его начальник выходил на работу, чтобы выплатить зарплату, а после снова уходил в запой. По подсчетам подсудимого владелец пилорамы должен был ему около 80 тысяч рублей, но каждый день откладывал выплату. Бояркин часто ссорился со своим начальником, но мужчины всегда мирились, поэтому поджег водитель произвел только с целью напугать бизнесмена. На сегодняшний момент Алексею грозит пожизненное заключение. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Бояркин не признает свою вину, ссылаясь на то, что убивать мужчину не было умысла. Погибший в результате действий Бояркина получил обширные ожоги — более 87% всего тела, и скончался в больнице в тот же день. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Подсудимый Алексей Бояркин, который сжег своего начальника из-за не выплаченной вовремя зарплаты, заявил, что при желании бизнесмен мог найти для него деньги. Также мужчина рассказал, что его работодатель часто выпивал. «Я с ним с 2006 года работал. Ему надо было просто перестать пить. Он бы за два дня рассчитался со всеми долгами. У него связи позволяли. Когда он прекращал пить — он решал все проблемы, и работа была, и деньги. А тут он не просыхал года полтора. Останавливался только на несколько дней в конце месяца», — рассказал Алексей Бояркин журналистам E1.RU. Мужчина подчеркнул, что его начальник выходил на работу, чтобы выплатить зарплату, а после снова уходил в запой. По подсчетам подсудимого владелец пилорамы должен был ему около 80 тысяч рублей, но каждый день откладывал выплату. Бояркин часто ссорился со своим начальником, но мужчины всегда мирились, поэтому поджег водитель произвел только с целью напугать бизнесмена. На сегодняшний момент Алексею грозит пожизненное заключение. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Бояркин не признает свою вину, ссылаясь на то, что убивать мужчину не было умысла. Погибший в результате действий Бояркина получил обширные ожоги — более 87% всего тела, и скончался в больнице в тот же день.