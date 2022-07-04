Прокуратура ХМАО остановила разбор дома, где избили депутата

Глава Урая получил представление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Урая вынесла представление главе города за разбор дома, где проживали две семьи. Информация об этом появилась в telegram-канале одного из депутатов.

«Зафиксирован факт разбора многоквартирного дома, что противоречит градостроительному законодательству. Главе города Урай вынесено представление», — уточняется в ответе прокуратуры на депутатский запрос.

Ранее URA.RU рассказывало об этом. Так, по словам жителя этого дома, в городской администрации было сказано, что новое жилье будет предоставлено, спустя три месяца. При этом житель Урая не уверен, что за это время дом не обрушится.

Депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин пострадал во время стычки с мигрантом, получившим российское гражданство. Депутат вместе с сотрудником полиции приехали в дом, где проживает семья Кирш, поскольку они получили сигнал о нелегальном разборе здания.