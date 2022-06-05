Житель ХМАО опасается обрушения дома, где избили депутата

06 июня 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Житель Урая Сергей Кирш опасается обрушения аварийного дома, где он проживает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Урая Сергей Кирш, проживающий в аварийном доме, опасается его обрушения из-за нелегального разбора деревяшки, которым занимаются гастарбайтеры. 31 мая во время рейда там был избит депутат городской думы Леонард Насибуллин. Обо всех проблемах Кирш рассказал URA.RU. Югорчанин сообщил, что он вместе со своей семьей остались единственными жителями в этом аварийном доме. А неустановленные рабочие ежедневно разбирают здание на стройматериалы. «Это просто невозможно здесь проживать. Каждый день что-то колотят, что-то ломают. Я не знаю, если трещина какая-то пойдет в несущей стене? Мы тогда можем вообще не проснуться», — задается вопросом Кирш. По его словам, в городской администрации было сказано, что новое жилье будет предоставлено, спустя три месяца. При этом житель Урая не уверен, что за это время дом не обрушится. Поэтому он написал обращение в адрес администрации президента РФ. В пресс-службе мэрии попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен, но на момент публикации материала ответ на него не поступил. Прежде в городской администрации сообщили агентству, что дом находится в стадии расселения, но не все жители из него еще переехали. «В связи с чем аукцион по определению подрядной организации на осуществление сноса не проводился», — комментировали в пресс-службе мэрии Урая. Ранее URA.RU сообщало, что Насибуллин пострадал во время стычки с мигрантом, получившим российское гражданство. Депутат вместе с сотрудником полиции приехали в дом, где проживает семья Кирш, поскольку они получили сигнал о нелегальном разборе здания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Житель Урая Сергей Кирш, проживающий в аварийном доме, опасается его обрушения из-за нелегального разбора деревяшки, которым занимаются гастарбайтеры. 31 мая во время рейда там был избит депутат городской думы Леонард Насибуллин. Обо всех проблемах Кирш рассказал URA.RU. Югорчанин сообщил, что он вместе со своей семьей остались единственными жителями в этом аварийном доме. А неустановленные рабочие ежедневно разбирают здание на стройматериалы. «Это просто невозможно здесь проживать. Каждый день что-то колотят, что-то ломают. Я не знаю, если трещина какая-то пойдет в несущей стене? Мы тогда можем вообще не проснуться», — задается вопросом Кирш. По его словам, в городской администрации было сказано, что новое жилье будет предоставлено, спустя три месяца. При этом житель Урая не уверен, что за это время дом не обрушится. Поэтому он написал обращение в адрес администрации президента РФ. В пресс-службе мэрии попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен, но на момент публикации материала ответ на него не поступил. Прежде в городской администрации сообщили агентству, что дом находится в стадии расселения, но не все жители из него еще переехали. «В связи с чем аукцион по определению подрядной организации на осуществление сноса не проводился», — комментировали в пресс-службе мэрии Урая. Ранее URA.RU сообщало, что Насибуллин пострадал во время стычки с мигрантом, получившим российское гражданство. Депутат вместе с сотрудником полиции приехали в дом, где проживает семья Кирш, поскольку они получили сигнал о нелегальном разборе здания.