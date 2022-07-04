Япония ввела санкции в адрес озерского «УПИИ ВНИПИЭТ» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «УПИИ ВНИПИЭТ» из Озерска (Челябинская область) попала в список санкций Японии. Согласно документу министерства иностранных дел Японии, озерская компания является уральским филиалом акционерного общества «Федеральный центр науки и высоких технологий» специальное научно-производственное объединение «Элерон».

«К организациям РФ, на которые распространяются запреты на экспорт и т. д. является Элерон Ко., Лтд (также известная как ФЦН и ВТ СНПО «Элерон», СНПО «Элерон»). Акционерное общество «Элерон», также известное под двумя псевдонимами: ОАО «ФЦН и ВТ СНПО «Элерон», СНПО «Элерон»», — говорится в документе МИД Японии.

Компания «УПИИ ВНИПИЭТ» занимается проведением научных исследований и разработкой в области естественных и технических наук. Сотрудники выполняют большой объем различных уникальных проектных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания новейших ядерных технологий, объектов атомной промышленности и энергетики, ядерного оружейного комплекса.

Ранее под санкции Японии попал Миасский машиностроительный завод, который входит в структуру «Роскосмоса». Сейчас на предприятии идет процедура банкротства.

Усиление ограничительных мер в адрес России со стороны ряда стран ЕС, США и Японии происходит из-за ситуации на Украине. Таким образом эти страны пытаются ослабить российскую экономику.