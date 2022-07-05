Сенатор Клишас раскритиковал Мантурова после указаний Путина

Слова президента РФ могут поспособствовать тому, чтобы ответственные лица работали по-другому, уверен Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ответственные лица должны представлять не образцы разработок, а реальные результаты, которые видны людям. Таким мнением поделился сенатор Андрей Клишас, комментируя презентацию электромобиля, которую провел Денис Мантуров на «Иннопроме-2022».

«Сегодня и президент, и премьер говорят о технологическом суверенитете, может быть, это заставит ответственных лиц работать по-другому и показывать не опытные образцы высшему руководству страны — а результат, который увидят люди», — написал Клишас в своем telegram-канале. Так он прокомментировал пост председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, который написал, что глава Минпромторга Денис Мантуров скрывает реальные проблемы за прототипом электромотоцикла, который запустят только в 2024 году.

«Министр продолжает скромно умалчивать про импортозамещение технологического оборудования и программного продукта для важнейшей стратегической отрасли страны — ТЭК (топливно-энергетический комплекс — прим. URA.RU). Молчит, поскольку и здесь все провалено, а Совбез обращает внимание на высокую степень зависимости российской энергетики от иностранных технологий», — раскритиковал Мантурова Кабанов в своем telegram-канале. По его мнению, это серьезная угроза экономической безопасности страны.

Также он добавил, что советские разработки в сфере ТЭК были внедрены мировыми компаниями, а отечественные специалисты уехали работать в другие страны. Причина кроется в нежелании руководства решать стратегические задачи. Вместо этого они «банкируют» электромотоциклами, заключил Кабанов.

URA.RU отправило запрос в Минпромторг. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее Денис Мантуров на выставке «Иннопром-2022» представил прототип первого электромотоцикла «Мерлон» компании Aurus, передает Life. Он сообщил, что серийное производство «Мерлона» начнется в 2024 году.

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