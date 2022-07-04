04 июля 2022

В челябинском селе украли и сдали на лом водонапорную башню

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Деревня Шумаки, где нашли ртуть в водопроводе. Челябинск, водонапорная башня, водокачка
Башню местная предпринимательница посчитала ненужной Фото:

В Брединском районе Челябинской области демонтировали и сдали в пункт приема лома водонапорную башню. Под подозрением оказалась местная предпринимательница, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в Белокаменском сельском поселении в конце мая этого года. Здесь работает организация, которая занимается водоснабжением населения, в концессии у нее находится муниципальное имущество. Руководитель этой организации демонтировала не действующую водонапорную башню в одном из поселков, разобрала ее и сдала в пункт приема лома, получив за это более 85 тыс. рублей, которые присвоила», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества»). В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.

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В Брединском районе Челябинской области демонтировали и сдали в пункт приема лома водонапорную башню. Под подозрением оказалась местная предпринимательница, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Инцидент произошел в Белокаменском сельском поселении в конце мая этого года. Здесь работает организация, которая занимается водоснабжением населения, в концессии у нее находится муниципальное имущество. Руководитель этой организации демонтировала не действующую водонапорную башню в одном из поселков, разобрала ее и сдала в пункт приема лома, получив за это более 85 тыс. рублей, которые присвоила», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества»). В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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