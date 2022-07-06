Челябинка начала рожать в приемной комиссии медвуза

07 июля 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Во время посещения ЮУГМУ у женщины начали отходить воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Челябинска начала рожать 7 июля в приемной комиссии Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского вуза. «Сегодня коллективу приемной комиссии ЮУГМУ и всем абитуриентам пришлось поволноваться. У сестры одной из абитуриенток отошли воды», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУГМУ. Старшая сестра девушки и ее муж решили присутствовать в момент подачи документов младшей сестрой. Молодая женщина находилась на последнем сроке беременности, но не рассчитывала, что роды у нее начнутся прямо в университете. «Это хороший знак для младшей сестры роженицы. Ведь девушка подавала документы в медицинский колледж ЮУГМУ сразу на две специальности, одна из которых — акушерское дело. У абитуриентки достойный аттестат, поэтому в ее поступлении мы почти не сомневаемся», — сообщила ответственный секретарь приемной комиссии ЮУГМУ Римма Багаутдинова. Фельдшер университета Юлия Михалева оказала женщине первую помощь. Скорая бригада приехала очень быстро, и женщину госпитализировали. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Жительница Челябинска начала рожать 7 июля в приемной комиссии Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского вуза. «Сегодня коллективу приемной комиссии ЮУГМУ и всем абитуриентам пришлось поволноваться. У сестры одной из абитуриенток отошли воды», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУГМУ. Старшая сестра девушки и ее муж решили присутствовать в момент подачи документов младшей сестрой. Молодая женщина находилась на последнем сроке беременности, но не рассчитывала, что роды у нее начнутся прямо в университете. «Это хороший знак для младшей сестры роженицы. Ведь девушка подавала документы в медицинский колледж ЮУГМУ сразу на две специальности, одна из которых — акушерское дело. У абитуриентки достойный аттестат, поэтому в ее поступлении мы почти не сомневаемся», — сообщила ответственный секретарь приемной комиссии ЮУГМУ Римма Багаутдинова. Фельдшер университета Юлия Михалева оказала женщине первую помощь. Скорая бригада приехала очень быстро, и женщину госпитализировали.