Американцы и россияне разгромили Байдена за конфуз с суфлером. «Понятия не имеет, что читает» 09 июля 2022 в 04:43 Размер текста - 17 + Очередной конфуз Джо Байдена с телесуфлером рассмешил и россиян, и американцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пользователи соцсетей высмеяли президента США Джо Байдена за конфуз с телесуфлером. Американцы и россияне, комментируя выходку американского главы, во многом сошлись во мнениях. Ранее Байден во время своего выступления сбился и стал читать инструкции, размещенные на суфлере. «Конец цитаты. Повторите строчку», — рассеяно произнес американский лидер Американский писатель Джон Кардильо усомнился в дееспособности Джо Байдена соцсети Журналист из США Тим Пул счел очередной конфуз Байдена забавным соцсети Блогер Люк Рудковски напомнил, что у Байдена широкий спектр обязанностей соцсети Главный тренер Техасского университета по лакроссу Кайл Хартцелл отметил регулярность конфузов американского лидера соцсети Андрей согласился с Хартцеллом, что подобные конфузы стали ожидаемым поступком от Байдена Telegram Надежда Шевченко намекнула на большой возраст Джо Байдена социальная сеть «Вконтакте» Очередной конфуз Байдена заставил Михаила Коновалова насторожиться социальная сеть «Вконтакте» Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Пользователи соцсетей высмеяли президента США Джо Байдена за конфуз с телесуфлером. Американцы и россияне, комментируя выходку американского главы, во многом сошлись во мнениях. Ранее Байден во время своего выступления сбился и стал читать инструкции, размещенные на суфлере. «Конец цитаты. Повторите строчку», — рассеяно произнес американский лидер {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям