Очередной конфуз Джо Байдена с телесуфлером рассмешил и россиян, и американцев
Пользователи соцсетей высмеяли президента США Джо Байдена за конфуз с телесуфлером. Американцы и россияне, комментируя выходку американского главы, во многом сошлись во мнениях.
Ранее Байден во время своего выступления сбился и стал читать инструкции, размещенные на суфлере. «Конец цитаты. Повторите строчку», — рассеяно произнес американский лидер
Американский писатель Джон Кардильо усомнился в дееспособности Джо Байдена
Журналист из США Тим Пул счел очередной конфуз Байдена забавным
Блогер Люк Рудковски напомнил, что у Байдена широкий спектр обязанностей
Главный тренер Техасского университета по лакроссу Кайл Хартцелл отметил регулярность конфузов американского лидера
Андрей согласился с Хартцеллом, что подобные конфузы стали ожидаемым поступком от Байдена
Надежда Шевченко намекнула на большой возраст Джо Байдена
Очередной конфуз Байдена заставил Михаила Коновалова насторожиться
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал