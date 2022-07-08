08 июля 2022

Американцы и россияне разгромили Байдена за конфуз с суфлером. «Понятия не имеет, что читает»

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Очередной конфуз Джо Байдена с телесуфлером рассмешил и россиян, и американцев Фото:

Пользователи соцсетей высмеяли президента США Джо Байдена за конфуз с телесуфлером. Американцы и россияне, комментируя выходку американского главы, во многом сошлись во мнениях.

Ранее Байден во время своего выступления сбился и стал читать инструкции, размещенные на суфлере. «Конец цитаты. Повторите строчку», — рассеяно произнес американский лидер

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Пользователи соцсетей высмеяли президента США Джо Байдена за конфуз с телесуфлером. Американцы и россияне, комментируя выходку американского главы, во многом сошлись во мнениях. Ранее Байден во время своего выступления сбился и стал читать инструкции, размещенные на суфлере. «Конец цитаты. Повторите строчку», — рассеяно произнес американский лидер
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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