Зеленский массово уволил послов Украины в европейских странах

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Владимир Зеленский подписал указы об отставке четырех послов Украины Фото:

Четыре посла Украины в странах Евросоюза были освобождены от своих должностей 9 июля. Указы об отставках подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Среди уволенных дипломатов посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, посол Украины в Чехии Евгений Пребийность, а также Игорь Полих, занимавший должности посла Украины в Индии, Бангладеше, Непале и на Мальдивах. Указы опубликованы на сайте президента Украины.

Ранее Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Информация о его отъезде в Киев появилась еще 4 июля. Мельник стал участником международного скандала, когда в интервью прославлял украинского лидера националистов Степана Бандеру. Также Мельник позволял себе оскорбления в адрес немецкого канцлера Олафа Шольца, передает телеканал 360.

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Четыре посла Украины в странах Евросоюза были освобождены от своих должностей 9 июля. Указы об отставках подписал президент Украины Владимир Зеленский. Среди уволенных дипломатов посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, посол Украины в Чехии Евгений Пребийность, а также Игорь Полих, занимавший должности посла Украины в Индии, Бангладеше, Непале и на Мальдивах. Указы опубликованы на сайте президента Украины. Ранее Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Информация о его отъезде в Киев появилась еще 4 июля. Мельник стал участником международного скандала, когда в интервью прославлял украинского лидера националистов Степана Бандеру. Также Мельник позволял себе оскорбления в адрес немецкого канцлера Олафа Шольца, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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