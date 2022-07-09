Зеленский массово уволил послов Украины в европейских странах

09 июля 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский подписал указы об отставке четырех послов Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Четыре посла Украины в странах Евросоюза были освобождены от своих должностей 9 июля. Указы об отставках подписал президент Украины Владимир Зеленский. Среди уволенных дипломатов посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, посол Украины в Чехии Евгений Пребийность, а также Игорь Полих, занимавший должности посла Украины в Индии, Бангладеше, Непале и на Мальдивах. Указы опубликованы на сайте президента Украины. Ранее Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Информация о его отъезде в Киев появилась еще 4 июля. Мельник стал участником международного скандала, когда в интервью прославлял украинского лидера националистов Степана Бандеру. Также Мельник позволял себе оскорбления в адрес немецкого канцлера Олафа Шольца, передает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Четыре посла Украины в странах Евросоюза были освобождены от своих должностей 9 июля. Указы об отставках подписал президент Украины Владимир Зеленский. Среди уволенных дипломатов посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, посол Украины в Чехии Евгений Пребийность, а также Игорь Полих, занимавший должности посла Украины в Индии, Бангладеше, Непале и на Мальдивах. Указы опубликованы на сайте президента Украины. Ранее Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Информация о его отъезде в Киев появилась еще 4 июля. Мельник стал участником международного скандала, когда в интервью прославлял украинского лидера националистов Степана Бандеру. Также Мельник позволял себе оскорбления в адрес немецкого канцлера Олафа Шольца, передает телеканал 360.