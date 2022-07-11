США и Канада проигнорировали просьбы Киева о санкциях против РФ

США согласилась с недавним решением Канады по «Северному потоку», вопреки просьбам Киева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

США поддержали решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе «Северный поток». Тем самым они проигнорировали просьбы Украины о сохранении санкций против РФ. Об этом сообщили в государственном департаменте США.

«Мы поддерживаем решение правительства Канады вернуть газовую турбину Германии для использования в трубопроводе „Северный поток-1“. В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восстановить свои резервы газа, повысив энергетическую безопасность и противостоя попыткам России использовать энергоносители как оружие», — цитирует сообщение госдепа РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Канада согласилась на экспорт турбины, которая работает на природном газе, обратно в Германию для ее участия в работе газопровода «Северный поток». Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возврат отремонтированных турбин Nord Stream 1 в Германию. Данное решение не понравилось Украине. Власти заявили, что решение Канады вернуть газотурбину в Германию, вопреки санкциям, создает плохой прецедент.

«Газпром» 15 июня сообщил об остановке еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая», работающей в рамках газопровода «Северный поток». Это произошло из-за застрявшего на заводе в результате ремонта насоса.

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