Уехавшая в Израиль пермская экс-чиновница рассказала о проблемах

13 июля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Елена Гилязова получила гражданство Израиля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU С проблемами из-за своей политической деятельности в России столкнулась в Израиле бывший вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. Ее работа в законодательном собрании Прикамья в 2011—2016 годах стала причиной пристальной проверки со стороны израильской банковской системы при попытке открыть счет. Об этом Гилязова, покинувшая РФ, рассказала в соцсетях. По словам Гилязовой, ее сын открыл счет в израильском банке примерно за час. Ей же клерк отказал, назначив отдельную встречу только через неделю, поэтому она решила обратиться в другое учреждение. «И вот приветливая русскоговорящая девушка предупредила меня, что процедура займет 1,5-2 часа и приступила к задаче. Минут через 10 она ошарашила меня вопросом: „Вы были политиком?“ Имелось ввиду мое депутатство до 2016 года. Я подтвердила. „Тогда я не могу открыть вам счет, мы должны вас проверить. Проверка займет несколько дней“», — обрисовала Гилязова ситуацию. В итоге бывший пермский депутат все-таки открыла счет, но в первом банке, так как там встреча с ответственным лицом произошла быстрее, чем закончилась проверка во втором. При этом проблем с получением документов репатриантки, а потом и гражданства у Гилязовой не возникло — консул ее политическим прошлым в России не интересовался. Ранее URA.RU рассказывало, что Гилязова уволилась с поста вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты, который занимала с 2017 года, и покинула Россию. В Перми она до этого работала министром торговли, главой минсельхоза, вице-премьером регионального правительства. С 2011 по 2016 годы была депутатом пермского заксобрания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С проблемами из-за своей политической деятельности в России столкнулась в Израиле бывший вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. Ее работа в законодательном собрании Прикамья в 2011—2016 годах стала причиной пристальной проверки со стороны израильской банковской системы при попытке открыть счет. Об этом Гилязова, покинувшая РФ, рассказала в соцсетях. По словам Гилязовой, ее сын открыл счет в израильском банке примерно за час. Ей же клерк отказал, назначив отдельную встречу только через неделю, поэтому она решила обратиться в другое учреждение. «И вот приветливая русскоговорящая девушка предупредила меня, что процедура займет 1,5-2 часа и приступила к задаче. Минут через 10 она ошарашила меня вопросом: „Вы были политиком?“ Имелось ввиду мое депутатство до 2016 года. Я подтвердила. „Тогда я не могу открыть вам счет, мы должны вас проверить. Проверка займет несколько дней“», — обрисовала Гилязова ситуацию. В итоге бывший пермский депутат все-таки открыла счет, но в первом банке, так как там встреча с ответственным лицом произошла быстрее, чем закончилась проверка во втором. При этом проблем с получением документов репатриантки, а потом и гражданства у Гилязовой не возникло — консул ее политическим прошлым в России не интересовался. Ранее URA.RU рассказывало, что Гилязова уволилась с поста вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты, который занимала с 2017 года, и покинула Россию. В Перми она до этого работала министром торговли, главой минсельхоза, вице-премьером регионального правительства. С 2011 по 2016 годы была депутатом пермского заксобрания.