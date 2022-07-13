Экс-замглавы Томской области предъявили обвинение

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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Юрию Гурдину вменяется растрата бюджетных средств Фото:

Следственными органами СК РФ по Томской области бывшему заместителю губернатора региона Юрию Гурдину предъявлено обвинение в организации растраты бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет.

«По предварительным данным, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года обвиняемый руководил совершением директором одного из фондов Томской области растраты денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета», — сообщается на сайте СК. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Второму фигуранту уголовного дела также предъявлено обвинение в растрате.

Бывшему замгубернатора региона избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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Следственными органами СК РФ по Томской области бывшему заместителю губернатора региона Юрию Гурдину предъявлено обвинение в организации растраты бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет. «По предварительным данным, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года обвиняемый руководил совершением директором одного из фондов Томской области растраты денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета», — сообщается на сайте СК. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Второму фигуранту уголовного дела также предъявлено обвинение в растрате. Бывшему замгубернатора региона избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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