Экс-замглавы Томской области предъявили обвинение

Следственными органами СК РФ по Томской области бывшему заместителю губернатора региона Юрию Гурдину предъявлено обвинение в организации растраты бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет.
«По предварительным данным, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года обвиняемый руководил совершением директором одного из фондов Томской области растраты денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета», — сообщается на сайте СК. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Второму фигуранту уголовного дела также предъявлено обвинение в растрате.
Бывшему замгубернатора региона избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
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