Iveco вышла из совместного производства грузовиков в Миассе

Компания думала об уходе с рынка несколько месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Итальянский производитель грузовиков Iveco вышел из российско-итальянского предприятия «Ивеко-АМТ», которое базируется в Миассе (Челябинская область), и покидает рынок РФ. Доля совместного предприятия передана российской компании «АТМ».

«Производитель грузовиков и автобусов Iveco Group решил выйти из своего совместного предприятия в России после того, как рассматривал этот шаг в течение нескольких месяцев. Мы передали долю совместного предприятия в России нашему бывшему партнеру, „АМТ“», — цитирует ТАСС гендиректора компании Геррита Маркса.

«Ивеко-АМТ» управляет заводом по производству грузовиков Iveco в городе Миасс Челябинской области. Доля Iveco в совместном предприятии составляла 33%. В марте компания заявила о прекращении продажи своих изделий в России из-за спецоперации на Украине.