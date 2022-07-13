Iveco вышла из совместного производства грузовиков в Миассе

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Село Введенское. Курган, фура, трасса иртыш, грузовые машины, трасса курган челябинск
Компания думала об уходе с рынка несколько месяцев Фото:

Итальянский производитель грузовиков Iveco вышел из российско-итальянского предприятия «Ивеко-АМТ», которое базируется в Миассе (Челябинская область), и покидает рынок РФ. Доля совместного предприятия передана российской компании «АТМ».

«Производитель грузовиков и автобусов Iveco Group решил выйти из своего совместного предприятия в России после того, как рассматривал этот шаг в течение нескольких месяцев. Мы передали долю совместного предприятия в России нашему бывшему партнеру, „АМТ“», — цитирует ТАСС гендиректора компании Геррита Маркса.

«Ивеко-АМТ» управляет заводом по производству грузовиков Iveco в городе Миасс Челябинской области. Доля Iveco в совместном предприятии составляла 33%. В марте компания заявила о прекращении продажи своих изделий в России из-за спецоперации на Украине.

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Итальянский производитель грузовиков Iveco вышел из российско-итальянского предприятия «Ивеко-АМТ», которое базируется в Миассе (Челябинская область), и покидает рынок РФ. Доля совместного предприятия передана российской компании «АТМ». «Производитель грузовиков и автобусов Iveco Group решил выйти из своего совместного предприятия в России после того, как рассматривал этот шаг в течение нескольких месяцев. Мы передали долю совместного предприятия в России нашему бывшему партнеру, „АМТ“», — цитирует ТАСС гендиректора компании Геррита Маркса. «Ивеко-АМТ» управляет заводом по производству грузовиков Iveco в городе Миасс Челябинской области. Доля Iveco в совместном предприятии составляла 33%. В марте компания заявила о прекращении продажи своих изделий в России из-за спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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