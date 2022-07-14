14 июля 2022

Подросток получил срок за слова о «минировании» свердловских школ

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Подростка разоблачили сотрудники УФСБ по Брянской области Фото:

Подростка из Брянской области, сообщавшего о якобы заложенной взрывчатке в школах и ТЦ Свердловской области, приговорили к трем годам уловного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Судом виновному вынесен приговор с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что ребенок рассылал сообщения о ложном минировании школ и торговых центров в Свердловской области.

Также подросток действовал в Московской, Ленинградской, Курской, Оренбургской, Мурманской областях и других субъектах РФ. Злоумышленника разоблачили сотрудники УФСБ по Брянской области.

Ранее в Следственном комитете сообщали о поимке подростка, причастного к волне «минирований». По информации силовиков, он рассылал фейковые сообщения с 22 сентября по 20 октября 2020 года. Особо крупное число лжеминирований наблюдалось в Свердловской области в 2022 году. Атаке были подвержены более 200 школ и детских садов.

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Подростка из Брянской области, сообщавшего о якобы заложенной взрывчатке в школах и ТЦ Свердловской области, приговорили к трем годам уловного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Судом виновному вынесен приговор с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Там подчеркнули, что ребенок рассылал сообщения о ложном минировании школ и торговых центров в Свердловской области. Также подросток действовал в Московской, Ленинградской, Курской, Оренбургской, Мурманской областях и других субъектах РФ. Злоумышленника разоблачили сотрудники УФСБ по Брянской области. Ранее в Следственном комитете сообщали о поимке подростка, причастного к волне «минирований». По информации силовиков, он рассылал фейковые сообщения с 22 сентября по 20 октября 2020 года. Особо крупное число лжеминирований наблюдалось в Свердловской области в 2022 году. Атаке были подвержены более 200 школ и детских садов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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