ФСБ нашла подростка, угрожавшего терактами в Свердловской области

Преступление выявили бойцы брянского УФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники управления ФСБ по Брянской области вычислили 16-летнего подростка, который рассылал письма о якобы минировании торговых центров и школ в Свердловской области. В отношении юноши возбуждено уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе брянского СУ СКР.

«В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу окончено. Собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения по уголовному делу обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Виновному судом может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на счету подростка лжеминирования в целом ряде регионов, включая Свердловскую, Московскую, Оренбургскую области, а также Санкт-Петербург и Москву. Школьник, по версии следствия, рассылал с телефона электронные письма, в которых сообщал о минировании ТЦ и учебных учреждений. Эпизоды происходили с 22 сентября по 20 октября 2020 года.

Другая крупная волна лжеминирований прошла в Екатеринбурге и всей Свердловской области зимой 2022-го. Атаке были подвержены более 200 школ и детских садов. Тогда виновником оказался 15-летний лицеист из Камышлова.