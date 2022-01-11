Виновника массового минирования школ Екатеринбурга ищет ФСБ

Информацию о лжеминированиях отрабатывают силовики разных ведомств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственно-оперативные группы ФСБ и МВД работают над тем, чтобы найти виновного в серии лжеминирований, которые волной прошлись по школам Екатеринбурга. У силовиков есть подозрения, что угрозы были направлены с компьютера с измененным IP-адресом. Об этом URA.RU рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«В региональном управлении ФСБ отметили, что, как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с измененным IP-адресом. При этом по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий», — говорится в сообщении ДИП.

Также со ссылкой на управление ФСБ представители ДИПа уточнили, что с начала 2020 года в Свердловской области возбуждено более 70 уголовных дел по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В некоторых случаях уголовные дела содержат по нескольку эпизодам.

Волна минирований прошлась по школам Екатеринбурга утром 12 января. Почти сто школ получили по электронной почте письма с угрозой о взрыве. Дети были эвакуированы, многие учебные заведения перешли на дистант. По одной из версий лжеминером может быть житель Латвии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам