16 июля 2022
15 июля 2022

Директор челябинского завода оставил записку нарушителю парковки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Дубровского на Кыштымский радиозавод. Челябинск., стела, кыштым
Случай произошел в Кыштыме Фото:

Генеральный директор Кыштымского медеэлектролитного завода (Челябинская область) Андрей Кудрявцев собственноручно написал записку сотруднику, припарковавшемуся на пешеходной дорожке. Водителя он предупредил, что в следующий раз вызовет эвакуатор, говорится в сообщении группы «Наш КМЭЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Непраздничная, но очень важная в преддверии праздника тема. Обходя территорию накануне завтрашнего торжественного вручения наград передовикам производства, генеральный директор АО „КМЭЗ“ Андрей Кудрявцев обнаружил машину, припаркованную в нарушение всех писанных и неписанных правил. Андрей Викторович оставил под дворником послание для горе-водителя и попросил напомнить всем остальным, что безнаказанным такое размещение транспорта не останется», — говорится в сообщении.

В записке руководитель предприятия написал, если водитель еще раз так поставит машину, то директор сам вызовет эвакуатор. Тогда хозяину придется забирать автомобиль со штрафстоянки.

Машина стояла на пешеходной дорожке
Директор оставил недвусмысленное предупреждение, положив его на автомобиль

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Генеральный директор Кыштымского медеэлектролитного завода (Челябинская область) Андрей Кудрявцев собственноручно написал записку сотруднику, припарковавшемуся на пешеходной дорожке. Водителя он предупредил, что в следующий раз вызовет эвакуатор, говорится в сообщении группы «Наш КМЭЗ» в соцсети «ВКонтакте». «Непраздничная, но очень важная в преддверии праздника тема. Обходя территорию накануне завтрашнего торжественного вручения наград передовикам производства, генеральный директор АО „КМЭЗ“ Андрей Кудрявцев обнаружил машину, припаркованную в нарушение всех писанных и неписанных правил. Андрей Викторович оставил под дворником послание для горе-водителя и попросил напомнить всем остальным, что безнаказанным такое размещение транспорта не останется», — говорится в сообщении. В записке руководитель предприятия написал, если водитель еще раз так поставит машину, то директор сам вызовет эвакуатор. Тогда хозяину придется забирать автомобиль со штрафстоянки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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