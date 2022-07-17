Греф назвал способы сдержать курс рубля

Курс рубля выправится после перестройки логистики в зарубежной торговле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

Расширение импорта или валютные интервенции могут помочь сдержать укрепление курса рубля. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия фонтанного комплекса, построенного при поддержке Сбера.

«Сдержать укрепление курса [рубля] можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта. Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют», — цитирует ТАСС Грефа. По его словам, ситуация с курсом исправится после перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами.

Греф считает, что рубль укрепился из-за осложнения перевода валюты за границу в результате санкций. Из-за этого валюта начала накапливаться на банковских счетах. Санкции также ограничили импорт, поэтому валюту стало сложнее тратить, сообщил глава Сбербанка.

Ранее власти РФ называли курс рубля излишне крепким. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что обсуждается понижение рубля до уровня 70-80 за доллар. В Центробанке не оценили эту идею из-за того, что в такой ситуации возможен перенос в Россию показателя инфляции тех стран, к которым будет привязана национальная валюта. На прошлой неделе курс доллара опустился ниже 57 рублей, передает RT.