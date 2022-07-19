Полуголая свердловчанка ответила хейтерам после развратных танцев. «Какой кошмар — танцующая попа»

20 июля 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Блогер Яна Кэт отреагировала на критику в соцсетях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Блогер и преподаватель тверка Яна Кэт из Екатеринбурга ответила хейтерам, после критики появившейся в соцсетях из-за танцев девушки в откровенном наряде. Об этом блогер поделилась в своей соцсети. «Начала листать десятки статей со своим участием и нахожусь в недоумении. Вот так быстро безобидное видео стало достоянием преступности, похоти и разврата. Какой кошмар — увидеть танцующую попу», — поделилась Яна Кэт. В разговоре с корреспондентом URA.RU блогер поделилась, что не понимает, что она нарушила. «Я не понимаю, что я нарушаю. Видео (возле Ельцин Центра — прим. ред.) было снято вдали от людей. За что меня можно привлечь — если я ничего не нарушила», — рассказала Яна Кэт. Ранее девушка станцевала на улице Вайнера в Екатеринбурге. Танец блогерши привлек внимание основателя движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислава Позднякова. Кэт назвала его реакцию «страшной». Фото: соцсеть Яны Кэт Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Блогер и преподаватель тверка Яна Кэт из Екатеринбурга ответила хейтерам, после критики появившейся в соцсетях из-за танцев девушки в откровенном наряде. Об этом блогер поделилась в своей соцсети. «Начала листать десятки статей со своим участием и нахожусь в недоумении. Вот так быстро безобидное видео стало достоянием преступности, похоти и разврата. Какой кошмар — увидеть танцующую попу», — поделилась Яна Кэт. В разговоре с корреспондентом URA.RU блогер поделилась, что не понимает, что она нарушила. «Я не понимаю, что я нарушаю. Видео (возле Ельцин Центра — прим. ред.) было снято вдали от людей. За что меня можно привлечь — если я ничего не нарушила», — рассказала Яна Кэт. Ранее девушка станцевала на улице Вайнера в Екатеринбурге. Танец блогерши привлек внимание основателя движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислава Позднякова. Кэт назвала его реакцию «страшной».