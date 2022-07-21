В Перми из-за проведения триатлона изменится движение транспорта

На время проведения триатлона изменится движение двух автобусных маршрутов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми на время проведения всероссийских соревнований по триатлону, которое состоится 24 июля с 07:00 до 13:00 изменится движение общественного транспорта. В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, где будут организованы остановки автобусных маршрутов №3 «станция Пермь-I — микрорайон Нагорный» и №51 «микрорайон Владимирский — станция Пермь-I» во время соревнований.

«Автобусы маршрута №3 будут перенаправлены к временной остановке на улице Советской, расположенной около Завода им. Шпагина. В свою очередь, автобусный маршрут №51 будет укорочен до остановки „ПНИПУ“. На период проведения мероприятия также не будут обслуживаться общественным транспортом остановочные пункты „Торговый центр Речник“, „Станция Пермь-I (по улице Монастырской)“, „Сквер им. Решетникова“, „Художественная галерея“ и „Улица Советская“», — пояснили в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что на время проведения триатлона в Перми будут перекрыты центральные улицы города. Кроме того, будет ограничено посещение набережной.