В Перми для всероссийского соревнования перекроют дороги

Движение перекроют с 7:00 до 13:00 24 июля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми 24 июля проведут первенство России по триатлону. Из-за этого на некоторых улицах будет перекрыто транспортное движение. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

Первенство пройдет в районе набережной Камы и железнодорожного вокзала Пермь-I. В связи с этим с 7:00 до 13:00 24 июля будет ограничено посещение самой набережной и перекрыто движение по следующим улицам:

ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2);

ул. Куйбышева (на участке от ул. Окулова до ул. Советской);

ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до дома по адресу ул. Газеты Звезда, 2а);

ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до ул. Ленина);

ул. Сибирская (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);

ул. 25 Октября (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);

ул. Максима Горького (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);

ул. Советской (на участке от ул. Газеты Звезда до Тополевого переулка);

ул. Петропавловская (на участке от Тополевого переулка до ул. Сибирской);

Комсомольский проспект (от ул. Монастырской до ул. Ленина).

Также с 7:00 23 июля до 13:00 24 июля будет ограничение на стоянку и остановку авто на следующих участках:

ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2);

ул. Петропавловская (на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской);

Комсомольский проспект (от ул. Монастырской до ул. Петропавловской).

В соревнованиях будут участвовать 300 спортсменов, 100 из них выступают в профессиональной категории, 200 — в любительской. Участникам предстоит водную дистанцию, проехать на велосипеде пять км и пробежать двухкилометровую дистанцию.

Ранее в Перми также перекрыли для проезда мост по ул. Революции до 6 августа. Это связано с ремонтными работами.