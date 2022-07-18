18 июля 2022

В Перми для всероссийского соревнования перекроют дороги

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Подготовка к Дню города Курган, дорожный знак, проезд запрещен, перекрытие дороги
Движение перекроют с 7:00 до 13:00 24 июля Фото:

В Перми 24 июля проведут первенство России по триатлону. Из-за этого на некоторых улицах будет перекрыто транспортное движение. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

Первенство пройдет в районе набережной Камы и железнодорожного вокзала Пермь-I. В связи с этим с 7:00 до 13:00 24 июля будет ограничено посещение самой набережной и перекрыто движение по следующим улицам:

  • ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2);
  • ул. Куйбышева (на участке от ул. Окулова до ул. Советской);
  • ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до дома по адресу ул. Газеты Звезда, 2а);
  • ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до ул. Ленина);
  • ул. Сибирская (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);
  • ул. 25 Октября (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);
  • ул. Максима Горького (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);
  • ул. Советской (на участке от ул. Газеты Звезда до Тополевого переулка);
  • ул. Петропавловская (на участке от Тополевого переулка до ул. Сибирской);
  • Комсомольский проспект (от ул. Монастырской до ул. Ленина).

Также с 7:00 23 июля до 13:00 24 июля будет ограничение на стоянку и остановку авто на следующих участках:

  • ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2);
  • ул. Петропавловская (на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской);
  • Комсомольский проспект (от ул. Монастырской до ул. Петропавловской).

В соревнованиях будут участвовать 300 спортсменов, 100 из них выступают в профессиональной категории, 200 — в любительской. Участникам предстоит водную дистанцию, проехать на велосипеде пять км и пробежать двухкилометровую дистанцию.

Ранее в Перми также перекрыли для проезда мост по ул. Революции до 6 августа. Это связано с ремонтными работами.

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В Перми 24 июля проведут первенство России по триатлону. Из-за этого на некоторых улицах будет перекрыто транспортное движение. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. Первенство пройдет в районе набережной Камы и железнодорожного вокзала Пермь-I. В связи с этим с 7:00 до 13:00 24 июля будет ограничено посещение самой набережной и перекрыто движение по следующим улицам: Также с 7:00 23 июля до 13:00 24 июля будет ограничение на стоянку и остановку авто на следующих участках: В соревнованиях будут участвовать 300 спортсменов, 100 из них выступают в профессиональной категории, 200 — в любительской. Участникам предстоит водную дистанцию, проехать на велосипеде пять км и пробежать двухкилометровую дистанцию. Ранее в Перми также перекрыли для проезда мост по ул. Революции до 6 августа. Это связано с ремонтными работами.
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