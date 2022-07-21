Жители ХМАО предложили поднять «северные» из-за потепления

22 июля 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Глобальное потепление в Югре на 4 градуса выше средних значений на планете Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители ХМАО активно обсуждают в соцсетях повышение «северных» за глобальное потепление, которое, по заявлению нобелевского лауреата Рае Квон Чунга, в Югре на четыре градуса выше, чем средние значения на планете. Корреспондент URA.RU изучил доводы пользователей соцсетей. «Принятие нового закона о северных территориях запланировано на 2025 год, текст уже есть, но он держится в секрете. Ходит слушок что в ХМАО урежут коэффициент до 30%. — сообщает пользователь AA на сайте URA.RU. И ему оппонирует другой читатель нашего агентства:«За жару надо выплачивать льготы на лекарства для сердечно сосудистой системы!». «Невозможно пережить жару в панельках, в цехах, в спецовке, вот где здоровье оставишь» — жалуется еще один комментатор с сайта URA.RU «Может тогда надбавку за повышенную температуру воздуха сделают?», — спрашивает анонимный пользователь в похожей дискуссии в telegram-канале.«Тут только за мошку и комаров уже доплачивать нужно!» — участвует в аналогичном обсуждении во «ВКонтакте» пользователь Денис Романенко. «В этом году в Югре глобально потеплело. Конечно, надо за это доплачивать!» — поддерживает югорский климатический диспут уже в «Одноклассниках» Семен Ланкин. Опасность отмены «северных» в Югре обсуждается уже долгие годы. После громкого заявления нобелевского лауреата в Ханты-Мансийске дискуссия в соцсетях лишь оживилась. Законодатели от Югры заверили — волнения напрасны, а масштаб проблемы сильно преувеличен. Ученые поддержали депутатов, сказав, что зимы в Югре по-прежнему будут суровыми. А именно с ними связаны начисления «северных». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители ХМАО активно обсуждают в соцсетях повышение «северных» за глобальное потепление, которое, по заявлению нобелевского лауреата Рае Квон Чунга, в Югре на четыре градуса выше, чем средние значения на планете. Корреспондент URA.RU изучил доводы пользователей соцсетей. «Принятие нового закона о северных территориях запланировано на 2025 год, текст уже есть, но он держится в секрете. Ходит слушок что в ХМАО урежут коэффициент до 30%. — сообщает пользователь AA на сайте URA.RU. И ему оппонирует другой читатель нашего агентства:«За жару надо выплачивать льготы на лекарства для сердечно сосудистой системы!». «Невозможно пережить жару в панельках, в цехах, в спецовке, вот где здоровье оставишь» — жалуется еще один комментатор с сайта URA.RU «Может тогда надбавку за повышенную температуру воздуха сделают?», — спрашивает анонимный пользователь в похожей дискуссии в telegram-канале.«Тут только за мошку и комаров уже доплачивать нужно!» — участвует в аналогичном обсуждении во «ВКонтакте» пользователь Денис Романенко. «В этом году в Югре глобально потеплело. Конечно, надо за это доплачивать!» — поддерживает югорский климатический диспут уже в «Одноклассниках» Семен Ланкин. Опасность отмены «северных» в Югре обсуждается уже долгие годы. После громкого заявления нобелевского лауреата в Ханты-Мансийске дискуссия в соцсетях лишь оживилась. Законодатели от Югры заверили — волнения напрасны, а масштаб проблемы сильно преувеличен. Ученые поддержали депутатов, сказав, что зимы в Югре по-прежнему будут суровыми. А именно с ними связаны начисления «северных».