Экс-депутат из Кунашака не признал вину по делу о жилье для сирот

25 июля 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Алексея Платонова судят по обвинению в превышении должностных полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунашакском районном суде Челябинской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего спикера районного собрания депутатов, экс-руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации района Алексея Платонова, обвиняемого в приобретении непригодного жилья для детей-сирот. Вину он не признал, рассказал URA.RU гособвинитель, помощник прокурора района Руслан Сабитов. «В ходе заседания было оглашено обвинительное заключение, согласно которому обвиняемый в 2014 году приобрел в муниципальную собственность и предоставил лицам из числа детей сирот 8 квартир. Строительно-техническая экспертиза показала, что жилье не пригодно для проживания. Ущерб для муниципалитета составил более 7 млн рублей, вину подсудимый не признал», — рассказал представитель государственного обвинения. После того как дело Платонова направили в суд, прокурор района в интересах детей-сирот направил в суд иски о возложении на администрацию района обязанности представить им новое жилье. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение в силу не вступило. Платонов находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело в отношении него возбудили в 2021 году. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Кунашакском районном суде Челябинской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего спикера районного собрания депутатов, экс-руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации района Алексея Платонова, обвиняемого в приобретении непригодного жилья для детей-сирот. Вину он не признал, рассказал URA.RU гособвинитель, помощник прокурора района Руслан Сабитов. «В ходе заседания было оглашено обвинительное заключение, согласно которому обвиняемый в 2014 году приобрел в муниципальную собственность и предоставил лицам из числа детей сирот 8 квартир. Строительно-техническая экспертиза показала, что жилье не пригодно для проживания. Ущерб для муниципалитета составил более 7 млн рублей, вину подсудимый не признал», — рассказал представитель государственного обвинения. После того как дело Платонова направили в суд, прокурор района в интересах детей-сирот направил в суд иски о возложении на администрацию района обязанности представить им новое жилье. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение в силу не вступило. Платонов находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело в отношении него возбудили в 2021 году. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.