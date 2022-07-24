Экс-депутат из Кунашака не признал вину по делу о жилье для сирот

В Кунашакском районном суде Челябинской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего спикера районного собрания депутатов, экс-руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации района Алексея Платонова, обвиняемого в приобретении непригодного жилья для детей-сирот. Вину он не признал, рассказал URA.RU гособвинитель, помощник прокурора района Руслан Сабитов.
«В ходе заседания было оглашено обвинительное заключение, согласно которому обвиняемый в 2014 году приобрел в муниципальную собственность и предоставил лицам из числа детей сирот 8 квартир. Строительно-техническая экспертиза показала, что жилье не пригодно для проживания. Ущерб для муниципалитета составил более 7 млн рублей, вину подсудимый не признал», — рассказал представитель государственного обвинения.
После того как дело Платонова направили в суд, прокурор района в интересах детей-сирот направил в суд иски о возложении на администрацию района обязанности представить им новое жилье. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение в силу не вступило.
Платонов находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело в отношении него возбудили в 2021 году. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.
В Кунашакском районном суде Челябинской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего спикера районного собрания депутатов, экс-руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации района Алексея Платонова, обвиняемого в приобретении непригодного жилья для детей-сирот. Вину он не признал, рассказал URA.RU гособвинитель, помощник прокурора района Руслан Сабитов. «В ходе заседания было оглашено обвинительное заключение, согласно которому обвиняемый в 2014 году приобрел в муниципальную собственность и предоставил лицам из числа детей сирот 8 квартир. Строительно-техническая экспертиза показала, что жилье не пригодно для проживания. Ущерб для муниципалитета составил более 7 млн рублей, вину подсудимый не признал», — рассказал представитель государственного обвинения. После того как дело Платонова направили в суд, прокурор района в интересах детей-сирот направил в суд иски о возложении на администрацию района обязанности представить им новое жилье. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение в силу не вступило. Платонов находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело в отношении него возбудили в 2021 году. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.