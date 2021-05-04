Экс-спикеру кунашакского собрания депутатов Алексею Платонову (слева) грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении экс-председателя собрания депутатов Кунашакского района Алексея Платонова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его подозревают в миллионных махинациях с жильем для детей-сирот, сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«По материалам регионального УФСБ, следственным управлением СКР по Челябинской области в отношении Платонова возбуждено дело по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По имеющейся информации, в 2014 году, когда Платонов руководил управлением земельных и имущественных отношений райадминистрации, без экспертизы было заключено восемь муниципальных контрактов на покупку жилья для детей-сирот. В результате преступных действий были приобретены непригодные помещения. Пострадали права восьми сирот на получение благоустроенного жилья, бюджет района понес убытки на сумму более 7 млн рублей», — рассказал инсайдер.

Также, по его словам, у силовиков есть и другие вопросы к бывшему чиновнику и депутату. Они касаются ряда сделок с землей.

«Сироты действительно жаловались на качество жилья, предоставленного им при Платонове. Поэтому в прошлом году мы просили соответствующие органы оценить с правовой точки зрения эти контракты», — сообщил URA.RU глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. В пресс-службе регионального УФСБ воздержались от комментариев, в пресс-службе следственного управления СКР сообщили, что пока не располагают информацией. Сам Платонов на звонок корреспондента URA.RU не ответил.