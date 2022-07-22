22 июля 2022
21 июля 2022

Мэр из ХМАО попросил жителей не писать на него жалобы Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Мэр Югорска Алексей Харлов попросил жителей дожидаться решения вопросов, а не писать жалобы Фото:

Глава администрации Югорска Алексей Харлов попросил жителей города дождаться решения их вопроса, а не писать сразу жалобы в вышестоящие инстанции. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В последние две недели были обращения от югорчан к президенту РФ [Владимиру Путину] и к губернатору [Наталье Комаровой]. Понимаю, что к главе региона или государства люди обращаются от отчаяния, от того, что не верят в решение вопроса на месте. Хотя, как показала практика, мы рассматриваем их раньше», — написал Харлов в соцсети.

Харлов рассказал, что на бездействие властей жительница Югорска пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину. Ее вопрос был решен мэрией, а позже властям города пришлось отписываться по поданной жалобе.

Он объяснил, что многие вопросы требуют всесторонней оценки и необходимых процедур, без которых невозможно правильное и взвешенное решение. Также он написал, что в курсе проблемных вопросов Югорска.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила Харлову боевое крещение. Она высказала мэру Югорска недовольство в связи с решением проблемы теплотрассы, проходящей через жилой сектор.

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Глава администрации Югорска Алексей Харлов попросил жителей города дождаться решения их вопроса, а не писать сразу жалобы в вышестоящие инстанции. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В последние две недели были обращения от югорчан к президенту РФ [Владимиру Путину] и к губернатору [Наталье Комаровой]. Понимаю, что к главе региона или государства люди обращаются от отчаяния, от того, что не верят в решение вопроса на месте. Хотя, как показала практика, мы рассматриваем их раньше», — написал Харлов в соцсети. Харлов рассказал, что на бездействие властей жительница Югорска пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину. Ее вопрос был решен мэрией, а позже властям города пришлось отписываться по поданной жалобе. Он объяснил, что многие вопросы требуют всесторонней оценки и необходимых процедур, без которых невозможно правильное и взвешенное решение. Также он написал, что в курсе проблемных вопросов Югорска. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила Харлову боевое крещение. Она высказала мэру Югорска недовольство в связи с решением проблемы теплотрассы, проходящей через жилой сектор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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