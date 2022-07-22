Мэр из ХМАО попросил жителей не писать на него жалобы Путину

Глава администрации Югорска Алексей Харлов попросил жителей города дождаться решения их вопроса, а не писать сразу жалобы в вышестоящие инстанции. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«В последние две недели были обращения от югорчан к президенту РФ [Владимиру Путину] и к губернатору [Наталье Комаровой]. Понимаю, что к главе региона или государства люди обращаются от отчаяния, от того, что не верят в решение вопроса на месте. Хотя, как показала практика, мы рассматриваем их раньше», — написал Харлов в соцсети.
Харлов рассказал, что на бездействие властей жительница Югорска пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину. Ее вопрос был решен мэрией, а позже властям города пришлось отписываться по поданной жалобе.
Он объяснил, что многие вопросы требуют всесторонней оценки и необходимых процедур, без которых невозможно правильное и взвешенное решение. Также он написал, что в курсе проблемных вопросов Югорска.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила Харлову боевое крещение. Она высказала мэру Югорска недовольство в связи с решением проблемы теплотрассы, проходящей через жилой сектор.
Глава администрации Югорска Алексей Харлов попросил жителей города дождаться решения их вопроса, а не писать сразу жалобы в вышестоящие инстанции. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В последние две недели были обращения от югорчан к президенту РФ [Владимиру Путину] и к губернатору [Наталье Комаровой]. Понимаю, что к главе региона или государства люди обращаются от отчаяния, от того, что не верят в решение вопроса на месте. Хотя, как показала практика, мы рассматриваем их раньше», — написал Харлов в соцсети. Харлов рассказал, что на бездействие властей жительница Югорска пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину. Ее вопрос был решен мэрией, а позже властям города пришлось отписываться по поданной жалобе. Он объяснил, что многие вопросы требуют всесторонней оценки и необходимых процедур, без которых невозможно правильное и взвешенное решение. Также он написал, что в курсе проблемных вопросов Югорска. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова устроила Харлову боевое крещение. Она высказала мэру Югорска недовольство в связи с решением проблемы теплотрассы, проходящей через жилой сектор.