21 июля 2022

Губернатор ХМАО устроила для мэра-новичка боевое крещение

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Последствия паводка в Нижних Сергах. Свердловская область, теплотрасса
Жители недовольны, что трубы проходят через их дворы Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала неделю главе Югорска Алексею Харлову на решение проблемы с переносом старой теплотрассы в городе. Чиновник на пост мэра был избран в середине мая и для него это был первый онлайн, на котором главе региона вместе с жителями обсуждала проблемы Югорска, передает корреспондент URA.RU.

:Жители Югорска пожаловались главе региона на то, что теплотрасса проходит по их дворам, что вызывает массу неудобству. Они уже обращались в мэрию, но пока решения проблемы не увидели. «Не позднее чем 26 июля вы даете мне информацию о принятых вами решениях. У вас их два. Первое текущее до реализации капитального решения и второе капитальное решение, которое закроет эту тему. При этом конечная наша цель принятие и реализация капитального решения», — заявила Комарова.

Глава Югорска Алексей Харлов в ответ сообщил, что проект решения был, но он его не одобрил, потому что это не решало всей проблемы. «В свое время администрация затратила деньги на проект, но к сожалению он не решает проблемы, потому что там в проекте нет раздела подключения домовладений», — сообщил Харлов. При этом отметил, что решение о переносе теплотрассы есть, но реализовать его будет возможно только до конца октября.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО помогла жителям решить проблему с ветхим домом. Наталья Комарова поторопила мэра Югорска Алексея Харлова с решением вопроса по ветхому дому. С жалобой к ней обратились жители дома, который 10 лет не могут признать аварийным.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала неделю главе Югорска Алексею Харлову на решение проблемы с переносом старой теплотрассы в городе. Чиновник на пост мэра был избран в середине мая и для него это был первый онлайн, на котором главе региона вместе с жителями обсуждала проблемы Югорска, передает корреспондент URA.RU. :Жители Югорска пожаловались главе региона на то, что теплотрасса проходит по их дворам, что вызывает массу неудобству. Они уже обращались в мэрию, но пока решения проблемы не увидели. «Не позднее чем 26 июля вы даете мне информацию о принятых вами решениях. У вас их два. Первое текущее до реализации капитального решения и второе капитальное решение, которое закроет эту тему. При этом конечная наша цель принятие и реализация капитального решения», — заявила Комарова. Глава Югорска Алексей Харлов в ответ сообщил, что проект решения был, но он его не одобрил, потому что это не решало всей проблемы. «В свое время администрация затратила деньги на проект, но к сожалению он не решает проблемы, потому что там в проекте нет раздела подключения домовладений», — сообщил Харлов. При этом отметил, что решение о переносе теплотрассы есть, но реализовать его будет возможно только до конца октября. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО помогла жителям решить проблему с ветхим домом. Наталья Комарова поторопила мэра Югорска Алексея Харлова с решением вопроса по ветхому дому. С жалобой к ней обратились жители дома, который 10 лет не могут признать аварийным.
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