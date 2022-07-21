Губернатор ХМАО устроила для мэра-новичка боевое крещение

22 июля 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Жители недовольны, что трубы проходят через их дворы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала неделю главе Югорска Алексею Харлову на решение проблемы с переносом старой теплотрассы в городе. Чиновник на пост мэра был избран в середине мая и для него это был первый онлайн, на котором главе региона вместе с жителями обсуждала проблемы Югорска, передает корреспондент URA.RU. :Жители Югорска пожаловались главе региона на то, что теплотрасса проходит по их дворам, что вызывает массу неудобству. Они уже обращались в мэрию, но пока решения проблемы не увидели. «Не позднее чем 26 июля вы даете мне информацию о принятых вами решениях. У вас их два. Первое текущее до реализации капитального решения и второе капитальное решение, которое закроет эту тему. При этом конечная наша цель принятие и реализация капитального решения», — заявила Комарова. Глава Югорска Алексей Харлов в ответ сообщил, что проект решения был, но он его не одобрил, потому что это не решало всей проблемы. «В свое время администрация затратила деньги на проект, но к сожалению он не решает проблемы, потому что там в проекте нет раздела подключения домовладений», — сообщил Харлов. При этом отметил, что решение о переносе теплотрассы есть, но реализовать его будет возможно только до конца октября. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО помогла жителям решить проблему с ветхим домом. Наталья Комарова поторопила мэра Югорска Алексея Харлова с решением вопроса по ветхому дому. С жалобой к ней обратились жители дома, который 10 лет не могут признать аварийным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала неделю главе Югорска Алексею Харлову на решение проблемы с переносом старой теплотрассы в городе. Чиновник на пост мэра был избран в середине мая и для него это был первый онлайн, на котором главе региона вместе с жителями обсуждала проблемы Югорска, передает корреспондент URA.RU. :Жители Югорска пожаловались главе региона на то, что теплотрасса проходит по их дворам, что вызывает массу неудобству. Они уже обращались в мэрию, но пока решения проблемы не увидели. «Не позднее чем 26 июля вы даете мне информацию о принятых вами решениях. У вас их два. Первое текущее до реализации капитального решения и второе капитальное решение, которое закроет эту тему. При этом конечная наша цель принятие и реализация капитального решения», — заявила Комарова. Глава Югорска Алексей Харлов в ответ сообщил, что проект решения был, но он его не одобрил, потому что это не решало всей проблемы. «В свое время администрация затратила деньги на проект, но к сожалению он не решает проблемы, потому что там в проекте нет раздела подключения домовладений», — сообщил Харлов. При этом отметил, что решение о переносе теплотрассы есть, но реализовать его будет возможно только до конца октября. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО помогла жителям решить проблему с ветхим домом. Наталья Комарова поторопила мэра Югорска Алексея Харлова с решением вопроса по ветхому дому. С жалобой к ней обратились жители дома, который 10 лет не могут признать аварийным.