Пьяный пермяк, сбивший полицейского, объяснил свое поведение

Пьяный житель Прикамья пытался скрыться с места происшествия Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Пьяный водитель, сбивший сотрудника ДПС в Соликамске (Пермский край) во время погони, признал вину и объяснил, что был пьян и не понимал опасности, которую создает на дороге. Видео от МВД опубликовано в сообществе «Соль ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

На вопрос, осознает ли он опасность, которой подверг других участников дорожного движения, 28-летний нарушитель ответил утвердительно. «Тогда не понимал, потому что был пьян, а сейчас понимаю», — сказал он.

Инцидент произошел вечером 17 июля. Водитель Lada Granta проигнорировал требование полицейских об остановке. Началась погоня. На одной из городских улиц нарушителя блокировали двумя экипажами ДПС. Однако, когда инспектор подбежал к «Ладе», водитель начал движение, в результате чего сбил сотрудника полиции, после этого протаранил служебный автомобиль. Полицейские были вынуждены открыть огонь по колесам преследуемого автомобиля. В конечном итоге водителя задержали.