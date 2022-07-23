23 июля 2022

В Екатеринбурге звездный боец подрался с директором ради боя. Видео

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Магомед Исмаилов устроил спарринг с главой RCC Фото:

Топовый боец Магомед Исмаилов устроил спарринг с главой промоутерской компании RCC Николаем Клименко. Так он попытался выбить себе еще один бой перед перенесенным с августа на декабрь поединком с Александром Шлеменко.

«Так как Шлеменко будет драться в сентябре, я тоже решил, что мне нужен бой на это время, перед нашей с ним встречей. На видео вы видите концовку, где я усердно пытаюсь выбить себе этот бой, но это оказалось не так-то просто. Клименко оказался не из робкого десятка», — написал Исмаилов у себя в соцсетях.

Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге перенесли c августа на декабрь. Исмаилов не так давно перенес операцию на колене и не успевает восстановиться к турниру.

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Топовый боец Магомед Исмаилов устроил спарринг с главой промоутерской компании RCC Николаем Клименко. Так он попытался выбить себе еще один бой перед перенесенным с августа на декабрь поединком с Александром Шлеменко. «Так как Шлеменко будет драться в сентябре, я тоже решил, что мне нужен бой на это время, перед нашей с ним встречей. На видео вы видите концовку, где я усердно пытаюсь выбить себе этот бой, но это оказалось не так-то просто. Клименко оказался не из робкого десятка», — написал Исмаилов у себя в соцсетях. Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге перенесли c августа на декабрь. Исмаилов не так давно перенес операцию на колене и не успевает восстановиться к турниру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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