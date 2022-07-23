В Екатеринбурге звездный боец подрался с директором ради боя. Видео

24 июля 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Магомед Исмаилов устроил спарринг с главой RCC Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Топовый боец Магомед Исмаилов устроил спарринг с главой промоутерской компании RCC Николаем Клименко. Так он попытался выбить себе еще один бой перед перенесенным с августа на декабрь поединком с Александром Шлеменко. «Так как Шлеменко будет драться в сентябре, я тоже решил, что мне нужен бой на это время, перед нашей с ним встречей. На видео вы видите концовку, где я усердно пытаюсь выбить себе этот бой, но это оказалось не так-то просто. Клименко оказался не из робкого десятка», — написал Исмаилов у себя в соцсетях. Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге перенесли c августа на декабрь. Исмаилов не так давно перенес операцию на колене и не успевает восстановиться к турниру. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Топовый боец Магомед Исмаилов устроил спарринг с главой промоутерской компании RCC Николаем Клименко. Так он попытался выбить себе еще один бой перед перенесенным с августа на декабрь поединком с Александром Шлеменко. «Так как Шлеменко будет драться в сентябре, я тоже решил, что мне нужен бой на это время, перед нашей с ним встречей. На видео вы видите концовку, где я усердно пытаюсь выбить себе этот бой, но это оказалось не так-то просто. Клименко оказался не из робкого десятка», — написал Исмаилов у себя в соцсетях. Бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге перенесли c августа на декабрь. Исмаилов не так давно перенес операцию на колене и не успевает восстановиться к турниру.