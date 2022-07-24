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Появилось видео ДТП с уснувшим водителем под Юрюзанью

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, трасса, м5, автодорога, путепровод, дорога, автомобильный мост, автотранспорт, автомобильная дорога
на видео водителю встречного автомобиля пришлось прижаться на правую обочину Фото:

Водителю встречного автомобиля пришлось выехать на обочину, чтобы избежать столкновения с уснувшим за рулем водителем фуры, который перевернулся на трассе М5 под Юрюзанью Челябинской области. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

«Встречный автомобиль заснял улетевшую сегодня фуру, в которой уснул водитель», — говорится в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На видео нет звука, однако вполне понятно, какие эмоции чувствует владелец автомобиля. Ему пришлось выехать на обочину, чтобы пропустить большегруз, выехавший на встречную полосу.

Ранее стало известно об аварии в районе города Юрюзань на трассе М5, где перевернулась фура «Скания». 40-летний мужчина уснул за рулем большегруза и допустил опрокидывание автомобиля в левый кювет. Водитель отделался ушибами.

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Водителю встречного автомобиля пришлось выехать на обочину, чтобы избежать столкновения с уснувшим за рулем водителем фуры, который перевернулся на трассе М5 под Юрюзанью Челябинской области. Соответствующее видео появилось в соцсетях. «Встречный автомобиль заснял улетевшую сегодня фуру, в которой уснул водитель», — говорится в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На видео нет звука, однако вполне понятно, какие эмоции чувствует владелец автомобиля. Ему пришлось выехать на обочину, чтобы пропустить большегруз, выехавший на встречную полосу. Ранее стало известно об аварии в районе города Юрюзань на трассе М5, где перевернулась фура «Скания». 40-летний мужчина уснул за рулем большегруза и допустил опрокидывание автомобиля в левый кювет. Водитель отделался ушибами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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