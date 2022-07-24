Появилось видео ДТП с уснувшим водителем под Юрюзанью

Водителю встречного автомобиля пришлось выехать на обочину, чтобы избежать столкновения с уснувшим за рулем водителем фуры, который перевернулся на трассе М5 под Юрюзанью Челябинской области. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
«Встречный автомобиль заснял улетевшую сегодня фуру, в которой уснул водитель», — говорится в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На видео нет звука, однако вполне понятно, какие эмоции чувствует владелец автомобиля. Ему пришлось выехать на обочину, чтобы пропустить большегруз, выехавший на встречную полосу.
Ранее стало известно об аварии в районе города Юрюзань на трассе М5, где перевернулась фура «Скания». 40-летний мужчина уснул за рулем большегруза и допустил опрокидывание автомобиля в левый кювет. Водитель отделался ушибами.
Водителю встречного автомобиля пришлось выехать на обочину, чтобы избежать столкновения с уснувшим за рулем водителем фуры, который перевернулся на трассе М5 под Юрюзанью Челябинской области. Соответствующее видео появилось в соцсетях. «Встречный автомобиль заснял улетевшую сегодня фуру, в которой уснул водитель», — говорится в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На видео нет звука, однако вполне понятно, какие эмоции чувствует владелец автомобиля. Ему пришлось выехать на обочину, чтобы пропустить большегруз, выехавший на встречную полосу. Ранее стало известно об аварии в районе города Юрюзань на трассе М5, где перевернулась фура «Скания». 40-летний мужчина уснул за рулем большегруза и допустил опрокидывание автомобиля в левый кювет. Водитель отделался ушибами.