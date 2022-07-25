В ХМАО обсуждают изменения коронавирусных выплат для медиков

Список получающих «ковидные» надбавки существенно сократится Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО медики обсуждают изменения выплат за работу во время эпидемии коронавируса. Основанием стали президентский Указ и постановление правительства России от 15 июля, выполнение которых должны начать в регионах. URA.RU выяснило, как изменения в законах отразятся на работе медработников.

«Скорее всего корректировка пройдет в меньшую сторону. Но мы же понимали, что это не постоянная история. Это же не заработная плата. Это стимулирующая поддержка была от государства работников системы здравоохранения. Чтобы в тяжелый период их поддержать. Сейчас все концентрируется на тех, кто работает непосредственно с пациентами», — сообщил главврач БУ ХМАО — Югры «Урайская городская клиническая больница» Юрий Сподар.

Вместо прежних стимулирующих выплат медработники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, будут получать надбавку в 25% к окладу. Дополнительные страховые гарантии для них отменяются. Правительство приостановило действие ряда постановлений, на основании которых в 2020—2022 годах оказывалась социальная поддержка медицинским и иным работникам организаций, участвующим в оказании помощи по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Перечень медиков, которым будут выплачиваться «ковидные» надбавки, также сократится.

«Мы до сих пор сами ничего не знаем. У нас считает, вот эти карты (данные наработки по COVID — прим. URA.RU) и проверяет старший фельдшер, и она подает данные на выплаты. Ей дано указание ничего не считать уже с первого июля», — сообщила корреспонденту URA.RU фельдшер скорой помощи, пожелавшая остаться неназванной.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовятся к усилению коронавирусных ограничений. И могут ввести дополнительные меры безопасности, направленные на борьбу с пандемией коронавируса.