Выступавший с Айлиш пермяк сыграет хиты The Prodigy на балалайке

27 июля 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

У Кирякова три балалайки — прима, альт и контрабас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пермском музыкальном фестивале «Причал» мультибалалаечник Андрей Киряков и музыкант Никита Савостин сыграют хиты группы The Prodigy и Daft Punk. Об этом сообщается в группе «Музыкальный фестиваль Причал» в соцсети «ВКонтакте». «Музыканты представят новую экспериментальную программу „Electrodynamics“, в которой на трех балалайках прозвучит музыка популярных электронных команд. Вы слышали, как группа The Prodigy звучит на балалайке? Видели, как исполняется музыка французских электронщиков Daft Punk на трех балалайках одновременно? У вас есть такая возможность!», — говорится в посте. Фестиваль пройдет 30—31 июля на территории «Пермской судоверфи». Андрей Киряков закроет фестиваль 31 июля в 19:00. Он — известный российский балалаечник, лауреат международных музыкальных конкурсов. Принимал участие в шоу «Вечерний Ургант», где выступал вместе с популярной американской певицей Билли Айлиш. Ранее URA.RU сообщало, что Киряков снял собственный клип на песню группы Little Big «Uno». Вместе с ним в кадре в качестве солистки в клипе появилась певица Полина Калинина.

На пермском музыкальном фестивале «Причал» мультибалалаечник Андрей Киряков и музыкант Никита Савостин сыграют хиты группы The Prodigy и Daft Punk. Об этом сообщается в группе «Музыкальный фестиваль Причал» в соцсети «ВКонтакте». «Музыканты представят новую экспериментальную программу „Electrodynamics“, в которой на трех балалайках прозвучит музыка популярных электронных команд. Вы слышали, как группа The Prodigy звучит на балалайке? Видели, как исполняется музыка французских электронщиков Daft Punk на трех балалайках одновременно? У вас есть такая возможность!», — говорится в посте. Фестиваль пройдет 30—31 июля на территории «Пермской судоверфи». Андрей Киряков закроет фестиваль 31 июля в 19:00. Он — известный российский балалаечник, лауреат международных музыкальных конкурсов. Принимал участие в шоу «Вечерний Ургант», где выступал вместе с популярной американской певицей Билли Айлиш. Ранее URA.RU сообщало, что Киряков снял собственный клип на песню группы Little Big «Uno». Вместе с ним в кадре в качестве солистки в клипе появилась певица Полина Калинина.