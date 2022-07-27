Прокуратура судится с пермским заводом из-за смерти грузчика

Грузчика нашли под зерном без признаков жизни Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Транспортная прокуратура через суд требует обязать Пермский мукомольный завод, где погиб рабочий, расследовать несчастный случай. Мужчина погиб, перегружая зерно из трюма сухогруза на территорию предприятия, сообщают в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.

«По обращению вдовы бывшего работника мукомольного завода, погибшего при разгрузке зерна из трюма сухогрузного теплохода, выявлены нарушения трудового законодательства. В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на завод обязанности признать отношения трудовыми и провести расследование несчастного случая на производстве», — сказано в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что грузчик спустился в трюм сухогрузного теплохода «Сызрань», пришвартованного к причалу АО «Пермский мукомольный завод». Там он при помощи пневматического транспортера перегружал зерно пшеницы на территорию завода. Его нашли под зерном без признаков жизни. Мужчина работал один и без страховки, что нарушает требования безопасности. По факту гибели грузчика было возбуждено уголовное дело.