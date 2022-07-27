27 июля 2022

Прокуратура судится с пермским заводом из-за смерти грузчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Кокорин в полях Курганская область, рука, пшеница, зерно
Грузчика нашли под зерном без признаков жизни Фото:

Транспортная прокуратура через суд требует обязать Пермский мукомольный завод, где погиб рабочий, расследовать несчастный случай. Мужчина погиб, перегружая зерно из трюма сухогруза на территорию предприятия, сообщают в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры.

«По обращению вдовы бывшего работника мукомольного завода, погибшего при разгрузке зерна из трюма сухогрузного теплохода, выявлены нарушения трудового законодательства. В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на завод обязанности признать отношения трудовыми и провести расследование несчастного случая на производстве», — сказано в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что грузчик спустился в трюм сухогрузного теплохода «Сызрань», пришвартованного к причалу АО «Пермский мукомольный завод». Там он при помощи пневматического транспортера перегружал зерно пшеницы на территорию завода. Его нашли под зерном без признаков жизни. Мужчина работал один и без страховки, что нарушает требования безопасности. По факту гибели грузчика было возбуждено уголовное дело.

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Транспортная прокуратура через суд требует обязать Пермский мукомольный завод, где погиб рабочий, расследовать несчастный случай. Мужчина погиб, перегружая зерно из трюма сухогруза на территорию предприятия, сообщают в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры. «По обращению вдовы бывшего работника мукомольного завода, погибшего при разгрузке зерна из трюма сухогрузного теплохода, выявлены нарушения трудового законодательства. В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на завод обязанности признать отношения трудовыми и провести расследование несчастного случая на производстве», — сказано в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что грузчик спустился в трюм сухогрузного теплохода «Сызрань», пришвартованного к причалу АО «Пермский мукомольный завод». Там он при помощи пневматического транспортера перегружал зерно пшеницы на территорию завода. Его нашли под зерном без признаков жизни. Мужчина работал один и без страховки, что нарушает требования безопасности. По факту гибели грузчика было возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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