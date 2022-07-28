ПФР извинился перед жителями ЯНАО за хамство сотрудницы

Ямальское отделение ПФР извинилось за свою сотрудницу, муж которой приехал в форме судебного пристава к семье Пузенко из Лабытнанги и требовал от них извинения за якобы неподобающее общение с его супругой. Руководство пенсионного фонда позвонило Александре Пузенко после публикации URA.RU, сообщила женщина.
«Звонила начальница ПФР, принесла свои извинения за то, что произошло в ПФР. Сказала, что сотрудники были абсолютно не правы, также сказала, что справка будет готова сегодня же», — сообщила Пузенко.
В отделение ПФР был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее сообщалось, что у семьи Пузенко возник конфликт с сотрудницей ПФР, которая сначала обещала сделать нужную для семьи справку, а после заявила, что в отделении такой услуги не оказывают. Кроме того, после посещения пенсионного фонда с семьей Пузенко захотел пообщаться муж сотрудницы для того, чтобы стребовать с них извинения.
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Ямальское отделение ПФР извинилось за свою сотрудницу, муж которой приехал в форме судебного пристава к семье Пузенко из Лабытнанги и требовал от них извинения за якобы неподобающее общение с его супругой. Руководство пенсионного фонда позвонило Александре Пузенко после публикации URA.RU, сообщила женщина. «Звонила начальница ПФР, принесла свои извинения за то, что произошло в ПФР. Сказала, что сотрудники были абсолютно не правы, также сказала, что справка будет готова сегодня же», — сообщила Пузенко. В отделение ПФР был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось, что у семьи Пузенко возник конфликт с сотрудницей ПФР, которая сначала обещала сделать нужную для семьи справку, а после заявила, что в отделении такой услуги не оказывают. Кроме того, после посещения пенсионного фонда с семьей Пузенко захотел пообщаться муж сотрудницы для того, чтобы стребовать с них извинения.