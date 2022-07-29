Премьер Испании призвал снять галстуки для экономии электричества

29 июля 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Педро Санчес пришел на пресс-конференцию без галстука Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал чиновников отказаться от галстуков, чтобы не включать кондиционеры и экономить электроэнергию. Об этом он заявил на пресс-конференции. «Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики. И я попросил всех министров и всех чиновников, и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук. И так мы все будем экономить», — цитирует Санчеса агентство Europa Press. Политик считает, что такие меры помогут сэкономить на электроэнергии, которая не будет расходоваться на работу кондиционеров в жару. Также правительство Испании одобрит пакет неотложных мер по энергосбережению, отметил Санчес. Он отметил, что снижение счетов на электричество способствует выравниванию кривой инфляции и снижению зависимости страны от президента РФ Владимира Путина. «Мы должны сэкономить 7%, и мы все должны принять в этом участие. Достаточно пройтись по торговому центру, чтобы понять, что температура слишком низкая», — высказался премьер-министр Испании. Ранее СМИ сообщали, что Финляндия может ввести почасовые отключения электричества для бытовых потребителей предстоящей зимой, передает Nation News. Также около 80% жителей Великобритании заявили об экономии света и газа, сообщает «Национальная служба новостей». В Германии решили экономить за счет снижения температуры воды в бассейнах. Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Некоторые страны заявляли о планах постепенного отказа от нефти и газа из России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал чиновников отказаться от галстуков, чтобы не включать кондиционеры и экономить электроэнергию. Об этом он заявил на пресс-конференции. «Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики. И я попросил всех министров и всех чиновников, и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук. И так мы все будем экономить», — цитирует Санчеса агентство Europa Press. Политик считает, что такие меры помогут сэкономить на электроэнергии, которая не будет расходоваться на работу кондиционеров в жару. Также правительство Испании одобрит пакет неотложных мер по энергосбережению, отметил Санчес. Он отметил, что снижение счетов на электричество способствует выравниванию кривой инфляции и снижению зависимости страны от президента РФ Владимира Путина. «Мы должны сэкономить 7%, и мы все должны принять в этом участие. Достаточно пройтись по торговому центру, чтобы понять, что температура слишком низкая», — высказался премьер-министр Испании. Ранее СМИ сообщали, что Финляндия может ввести почасовые отключения электричества для бытовых потребителей предстоящей зимой, передает Nation News. Также около 80% жителей Великобритании заявили об экономии света и газа, сообщает «Национальная служба новостей». В Германии решили экономить за счет снижения температуры воды в бассейнах. Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Некоторые страны заявляли о планах постепенного отказа от нефти и газа из России.