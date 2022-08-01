Экс-мэру Снежинска вынесли приговор

02 августа 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Игоря Сапрыкина освободили от наказания из-за истечения сроков давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-мэру Снежинска (Челябинская область) Игорю Сапрыкину, обвинявшемуся по статье 293 УК РФ (халатность), 2 июля вынесли приговор в городском суде. Как сообщил URA.RU один из участников процесса, бывшего главу приговорили к 50 тысячам рублей штрафа, от выплаты которого он освобожден из-за истечения сроков давности. «Приговор, по сути, обвинительный. Но от наказания Сапрыкин освобожден. Все сроки по этому делу истекли», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В прокуратуре региона эту информацию подтвердили. Судебный процесс стартовал 4 апреля. Сапрыкина обвинили в халатности после того, как на городском объекте, который он отдал в аренду, вырубили зеленые насаждения. По версии следствия, сдача участка в аренду была выполнена на незаконных основаниях. В результате действий Сапрыкина, был нанесен вред природе на сумму свыше 8 млн рублей, а сам глава города ушел в отставку.

Экс-мэру Снежинска (Челябинская область) Игорю Сапрыкину, обвинявшемуся по статье 293 УК РФ (халатность), 2 июля вынесли приговор в городском суде. Как сообщил URA.RU один из участников процесса, бывшего главу приговорили к 50 тысячам рублей штрафа, от выплаты которого он освобожден из-за истечения сроков давности. «Приговор, по сути, обвинительный. Но от наказания Сапрыкин освобожден. Все сроки по этому делу истекли», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В прокуратуре региона эту информацию подтвердили. Судебный процесс стартовал 4 апреля. Сапрыкина обвинили в халатности после того, как на городском объекте, который он отдал в аренду, вырубили зеленые насаждения. По версии следствия, сдача участка в аренду была выполнена на незаконных основаниях. В результате действий Сапрыкина, был нанесен вред природе на сумму свыше 8 млн рублей, а сам глава города ушел в отставку.