Мэр Снежинска отказался от власти

Игорь Сапрыкин отказался от переизбрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Глава Снежинска (Челябинская область) Игорь Сапрыкин не будет баллотироваться на новый срок. Чиновник не подал документы на участие в конкурсе, который закончится выборами нового руководителя «закрытого города» Росатома. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации муниципалитета.

«На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Снежинского городского округа подали документы пять человек. Это пенсионер Александр Лапшин, замдиректора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников, специалист ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. Академика Забабахина, зампред собрания депутатов Марат Ягафаров и директор ООО «Портал» Роман Юрков», — пояснили URA.RU в мэрии.

Прием документов завершен, конкурсная комиссия рассмотрит кандидатуры претендентов 24 марта. Заседание, на котором депутаты выберут нового мэра, должно пройти 31 марта.

По данным агентства, фаворитом конкурса является Пульников. Компания, в которой он работает, обеспечивает коммунальные нужды города, госкорпорации «Росатом» и 80% жилого фонда города.

Карьеру Сапрыкина сломало уголовное дело о халатности. В 2020 году Сапрыкин согласовал аренду земельного участка для строительства яхт-клуба на берегу озера. Арендатор вырубил там защитный лес, чем причинил муниципалитету ущерб в сумме более 8 млн рублей. Сапрыкину предъявлено по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, расследование которого ведет следственное управление СКР по Челябинской области.

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