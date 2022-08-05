ВКС России уничтожили боевиков-террористов, спонсируемых США

Воздушно-космические силы РФ уничтожили бойцов террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», которая снабжается силами США. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«4 августа 2022 года экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки „Лива Шухада Эль-Карьятейн“. Данная террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что боевики скрывались в пустыни Белая на востоке от Сахары. Их деятельность была замечена при воздушном патрулировании.
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (запрещена в России) совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР, сообщает RT. Также террористы группировки планируют провокацию в провинции Идлиб с целью обвинить сирийские войска в применении отравляющих веществ против мирного населения, пишет деловое издание «ВЗГЛЯД».
*Деятельность группировки запрещена на территории РФ.
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